por scuderia ferrary » Hoy, 13:54

El año pasado salió a la luz la noticia de que Aston Martin volvería a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull. La marca automovilística es patrocinadora del equipo austriaco y su logo se encuentra presente en el RB13, pero esta firma podría aspirar a más, ya que ahora mismo valora entrar al Gran Circo como motorista en el año 2021.La marca británica está interesada en convertirse en proveedor de unidades de potencias si las reglas de 2021 se adaptan a los intereses del fabricante de coches. El presidente ejecutivo de Aston Martin, Andy Palmer, asistió a una reciente reunión de la FIA y señaló que sólo podrían participar si se mantenía la cobertura de costes."Nos sentamos en la periferia de la F1, con el Valkyrie y con Red Bull", señaló Palmer en declaraciones al portal web estadounidense Motorsport.com."Siempre está esa pregunta, ¿quieres entrar como un equipo? Nuestro competidor principal es Ferrari, por lo que en ese sentido hay una razón para participar de alguna manera. Pero para una empresa que acaba de moverse para conseguir una ganancia, no tenemos los 350-400 millones de euros al año que se necesitan gastar en F1", añadió Palmer que, no obstante, no descarta estudiar el proyecto."Si hay un límite respecto al número de personas que necesitas o a la cantidad de dinero que puedes gastar en el desarrollo de un nuevo motor y es a un nivel razonable, tenemos una buena razón para estudiarlo", ha comentado."Claramente todo el mundo acepta que se necesita más teatro en la F1, se necesita más ruido, no se quiere restringir demasiado el rendimiento, pero se tiene que reducir los costes de entrada. No creo que hubiese alguien en la reunión que no estuviera de acuerdo con eso", ha expresado."La FIA dirá: '¿Por qué no quitas esto?' y la mitad de la gente dirá: 'No, no puedes hacer eso'. Así que hay un largo camino para que sea un formato a gusto de todos. Creo que finalmente la FIA o la F1 tienen que decir, 'Esto es lo que tenemos que hacer’", aseguró Palmer.El presidente ejecutivo de Aston Martin también señaló que la pelea entre el biturbo y el turbo no se ha solucionado aún y que todavía es un tema que está sobre la mesa. A raíz de eso, todos los fabricantes actuales y los interesados han acordado investigar sobre posibles formatos de motores."Se nos ha pedido estudiar los impactos sobre las presiones de los cilindros, el impacto de esto en el rendimiento. Obviamente, en nuestro caso es un motor hipotético", añadió Palmer.Aston Martin tiene un vínculo con Cosworth por su proyecto 'Valkyrie', pero Palmer no cierra puertas y se encuentra abierto a una posible cooperación en el futuro. "Obviamente tenemos una buena relación con Cosworth y tratamos de crear una relación llamada 'Valkyrie', pero cuando compras tus 167.000 euros de Aston hay algo de linaje, entonces, obviamente, tiene sentido tratar de juntarlo todo", ha expuesto.Pero esto no quiere decir que no vayan a considerar trabajar con otras marcas. "Eso no significa que no consideremos por ejemplo a Ricardo –los proveedores de la caja de cambios del Valkyrie–, que estaban en la reunión, o a Ilmor, que estaban en la reunión", ha recordado."Todos escuchamos, hemos hablado de lo que podría ser, pero no hemos decidido nada, espero que todo esté más claro en septiembre y eso nos permitirá tomar una decisión apropiada”, confirmó Palmer."Nunca he sido fan del simple patrocinio, siempre trato de conseguir cierto grado de autenticidad. En este momento la autenticidad viene a través de Valkyrie y el hecho de que Adrian Newey trabaja con nosotros. Si podemos ir en otra dirección y encontrar algo en lo que podamos contribuir técnicamente, entonces estoy a favor", ha opinado para finalizar.