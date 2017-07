por scuderia ferrary » Hoy, 13:59

Cuando Liberty Media anunció que iba a comprar la Fórmula 1 en 2016, una de las condiciones que impuso el grupo estadounidense era que lo equipos tendrían la oportunidad de invertir y comprar acciones en la F1. Pero en todo este tiempo ninguna de las escuderías ha estado interesada y los nuevos dueños han decidido cerrar esta posibilidad.El jefe del Gran Circo, Chase Carey, ha confirmado el cese de esta opción. "Aunque el tiempo para esta oportunidad de inversión en particular ha pasado, estamos contentos con las conversaciones de colaboración que tenemos con los equipos", aseguró el estadounidense en declaraciones para la agencia GMM.En enero, el presidente de la compañía, Greg Maffei, aseguró que se habían reservado 343 millones de euros en acciones porque les parecía "importante ofrecer a los equipos la oportunidad de invertir en F1". Pero la respuesta de los conjuntos no fue la esperada y una fuente de un equipo puntero aseguró que la oferta no era "muy atractiva" sin derecho a voto."Estas conversaciones llevarán su tiempo, pero apreciamos su receptividad a alinear más lejos nuestros incentivos para el beneficio a largo plazo del deporte", ha expresado Carey para finalizar.