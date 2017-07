por scuderia ferrary » Hoy, 18:16

El exjefe de un equipo de Fórmula 1 Giancarlo Minardi cree que Ferrari debería esforzarse más por ascender a los jóvenes pilotos que tiene en desarrollo dentro de la escudería italiana. Estas declaraciones vienen a partir de las intenciones de Gene Haas, propietario del equipo Haas F1, que planea retener a los dos pilotos actuales para la temporada que viene.Los pilotos que prepara Ferrari son Antonio Giovinazzi y Charles Leclerc, que también tienen vínculos con Haas, escudería estadounidense que tiene una asociación técnica con el equipo italiano. "Si renuevan a Grosjean y a Magnussen, sería un fracaso para Ferrari", escribió Minardi en su página web personal."Estoy seguro de que se ha tomado esta decisión sólo para mantener la paz dentro de un equipo que va muy bien, cuyo único objetivo es ganar puntos en la segunda mitad de la temporada", aseguró el exjefe de la escudería de F1."De lo contrario, sería un fracaso para todo el sistema de Ferrari, dirigido a los jóvenes pilotos y al deporte del motor italiano", añadió Minardi. Si la renovación se confirma, los pilotos junior de Ferrari no tendrían oportunidad de dar el salto a la categoría reina."Tristes, desalentados y decepcionados. Con la materialización de este escenario sería obvio que los pilotos de Ferrari no disfrutarían de ninguna protección. Ferrari no tendría más poder de decisión en lo que respecta a sus clientes. Me niego a considerar tal situación", ha expresado Minardi para finalizar.Haas no ha confirmado oficialmente que mantendrá a sus pilotos en 2018, aunque Magnussen firmó dos años con el equipo estadounidense y espera quedarse, por otro lado, a Grosjean se le ha relacionado con Ferrari en más de una ocasión en el caso de quedar un asiento libre.