por scuderia ferrary » Ayer, 15:33

Ilmor fue motorista de Mercedes y Mario Illien, su propietario, trabajó como consultor de Renault, pero esa colaboración se confirmó que acabó el pasado mes de febrero. Ahora, la empresa busca nuevos socios para trabajar en un proyecto de motor de cara a 2021, cuando llegue un nuevo cambio normativo.Illien ha estado presente a las últimas reuniones de la FIA para diseñar el formato nuevo de los futuros motores y un biturbo V6 con KERS parece la opción favorita, aunque todavía no hay nada claro. "Obviamente, existe el deseo de tener la posibilidad de que fabricantes independiente puedan entrar", señaló Illien a la publicación británica Autosport. Esto es algo que también apoya el nuevo director general deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn."Esa es una de las razones por la que estoy en las reuniones, para ver si va por el camino correcto para que entre un motorista independiente", ha añadido.Illien asegura que su compañía sólo estaría dispuesta a participar si encuentra a un socio. "Alguien tiene que financiar los costes iniciales de desarrollo. Los clientes probablemente no son el camino correcto porque no pagan. Es probable que se necesite un fabricante para apoyarlo", ha comentado.El propietario de Ilmor se explica señalando el ejemplo de Red Bull y su relación con TAG. "Por ejemplo, Red Bull tiene a TAG, así que no necesita ser un fabricante de coches", ha resumido.INSISTE EN QUE LA F1 TIENE QUE GASTAR MENOSAdemás, Illien cree que la bajada de precios es una condición sine qua non para que más marcas se animen a introducirse en el Gran Circo. "Eso sería una necesidad para que los motoristas independientes tuviesen una oportunidad. No son sólo los costes iniciales, sino también los de desarrollo", ha agregado.Por otro lado, el suizo cree que limitar el número de motores permitidos por año ha sido la principal causa de que aumentaran los costes de desarrollo. "El año que viene, tener tres motores será más caro que fabricar cuatro. Todas las nuevas piezas que se desarrollar tienen que pasar por el banco de pruebas. Creo que incluso cuatro no son suficientes, estamos a mitad de camino esta temporada y la mitad de la parrilla está en problemas", ha advertido Illien.PENSAR MÁS EN EL ESPECTÁCULO Y MENOS EN LOS COCHES DE CALLETambién, el propietario de Ilmor quiso recalcar que la F1 debería preocuparse menos por el impacto que tiene su tecnología en los coches de calle cuando se ponga a diseñar las reglas del próximo ciclo."Creo que la F1 no es tan importante para los coches de calle. En mi opinión, tenemos que volver a competir. Sí, podemos beneficiar a los coches de calle en cierta medida, pero creo que la relevancia debe ser secundaria. Si nadie va a ver F1 porque es aburrido, no lo estamos haciendo bien. Especialmente cuando el mundo es más híbrido y eléctrico, necesitamos tener algo en la pista que nadie pueda tener en casa", ha expresado el suizo para finalizar.