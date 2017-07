por Trupon » Ayer, 21:33

Un "cuerpo externo" dañó la goma de Räikkönen en Silverstone

La marca italiana no encontró problemas relacionados con el neumático ni con su uso

La estructura no mostraba ningún signo de fatiga



ANA VÁZQUEZ | 26 JUL 2017Los resultados del análisis del neumático delantero izquierdo de Kimi Räikkönen, que tuvo un problema al final de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, hacen creer que lo que dañó la goma fue "un cuerpo externo".Las conclusiones de Pirelli revelan daños específicos en dos zonas del compuesto, sin embargo, no se ven más daños en ninguna de las demás zonas de la goma. Además, la estructura no muestra ningún signo de fatiga, según ha indicado la marca italiana en un comunicado emitido este miércoles.El finés de Ferrari iba en segunda posición cuando sus opciones de terminar en esa posición se vieron truncadas por un repentino pinchazo. Finalmente tuvo que conformarse con el tercer puesto. Más de una semana ha tardado Pirelli en identificar qué ocurrió con su neumático en un momento tan decisivo como la carrera de Silverstone."La posible causa inicial del daño es un contacto con un cuerpo externo. Como consecuencia, parte de la banda de rodadura se desprendió. Este daño, sin embargo, no afectó a la estructura del compuesto, ya que Räikkönen pudo volver al garaje de una manera segura, con el neumático hinchado", se puede leer en el escrito publicado por la marca."Desde la carrera, se han hecho varios tests, tanto destructivos como no destructivos en otras gomas de los pilotos que lideraban en Silverstone, con un kilometraje similar al del piloto finés, 25 vueltas", añaden."En ninguno de ellos se percibió fatiga, desprendimiento, cortes, ni nada que hiciera creer que estos problemas se desarrollarían posteriormente. Como conclusión, Pirelli confirma que no hubo problemas con el neumático en cuestión", expresan para finalizar.