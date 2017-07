por tatostrom » Hoy, 11:20

CARMEN JORDÁ: “MI TRABAJO CONSISTE EN HACER EVOLUCIONAR EL COCHE Y MEJORARLO”

La piloto alicantina concedió una entrevista a la revista Cosmopolitan en su último número de agosto.

“Mi trabajo consiste en hacer evolucionar el coche y mejorarlo. También tengo que asistir a las carreras”

“No ha sido un camino de rosas, la verdad. Aunque hay muchos deportes en los que la mujer ya está integrada, creo que en el automovilismo todavía no se da el caso. Hay muchas barreras contra las que una mujer tiene que luchar para lograr un hueco y hacerse respetar.”

“Por supuesto que hay veces en las que me levanto y me gustaría volver a meterme en la cama, como le pasa a todo el mundo. Pero entonces pienso que en ese momento mis rivales están entrenando y yo no puedo permitirme desperdiciar un día, porque sabes que el momento de la carrera va a llegar y necesitas estar a tope”.

“A veces tienes que reiniciar la mente, saber asimilar lo que estás haciendo, tus objetivos, lo que quieres… y eso te hace sentir mejor por fuera también. Tienes que evadirte y centrarte en tus mecánicos e ingenieros. No puedes pensar en otra cosa.”

POR SERGIO MARTÍNEZ, 26 JULIO 2017En sus últimas apariciones públicas, la piloto alicantina Carmen Jordá, afirmó estar mordiéndose la lengua al no poder desvelar (aún) el proyecto en el que está inmersa y que le ha llevado a realizar varias jornadas de pruebas sobre un Fórmula 3. Mientras continúa la espera, Carmen ha hablado largo y tendido sobre su día a día para la revista Cosmopolitan, cuya entrevista completa se encuentra publicada en el último número de agosto.Definida por la propia publicación como parte de una nueva generación de deportistas de élite reconvertidas en ‘influencers’, capaces de entrenar durante horas, posar para revistas de moda o compartir su día a día en las redes sociales, a sus 29 años Carmen afronta una nueva temporada en el mundo del motor, esperando iniciar una nueva aventura tras su paso por la Renault Sport Trohpy.explica Carmen sobre su labor en Fórmula 1, labor que compagina con su faceta de modelo, que incluye ser imagen de Adidas by Stella McCartney., prosigue Carmen hablando sobre cómo ha conseguido llegar a donde está, finalizando con su particular reivindicación que le ha llevado a ser firme defensora de una competición exclusivamente para mujeres.Jordá afirma no cesar en su entrenamiento con un objetivo muy claro, no conceder ninguna ventaja a sus rivales;La piloto de Alcoy da gran importancia en su día a día a la meditación, clave en la consecución de sus objetivos;Carmen aprovecha la entrevista para hablar de sus rutinas de entrenamiento, su constancia e incluso de la música que la acompaña, además de los cuidados a los que se somete para mantener el aspecto físico que la caracteriza, todo ello, en detalle, en el número de agosto de Cosmopolitan.