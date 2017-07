por Otani » Hoy, 14:22

Trupon escribió: Falló en su apuesta por McLaren. Yo ya me mojé, y me mantengo, si no encuentra asiento en un coche ganador, cambiará de categoría.

Yo también lo creo. Veo bastante posible una temporada completa en la IndyCar ahora que ya ha probado lo que es.El WEC, visto que los LMP1 tienen los días contados no creo que entren dentro de sus planes a corto plazo. Los LMP2 de este año iban rápido pero están a años luz de las prestaciones a las que él está acostumbrado (si se quejaba de los F1 de 2016, no me imagino con un LMP2). Algún día correrá Le Mans con un coche para ganar, pero de momento creo que se centraría en F1 o en Indy.Daría mucha pena perderle en F1 (si se va no creo que vuelva, se marcaría un Hakkinen con su "año sabático" de 2002), pero más pena da ver que no le está sacando partido al hecho de estar en forma y seguir siendo de los mejores.