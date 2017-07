por Trupon » Ayer, 22:54

Ferrari ha debatido internamente sobre su entrada a la Fórmula E

Binotto confirma que se ha sopesado la posibilidad a nivel interno

Asegura que "no se ha tomado ninguna decisión" al respecto

"Tenemos que estar involucrados en la Fórmula E, porque la electrificación a través de la hibridación forma parte del futuro. La hibridación es crucial para Ferrari. Ya hemos desarrollado un supercoche híbrido, el LaFerrari, y en el futuro los modelos de Ferrari aprovecharán las nuevas tecnologías, como la electrificación"

MARTÍ MUÑOZ | 28 JUL 2017Hasta ahora, la firma italiana se ha mantenido al margen de una competición que cada día atrae a nuevos fabricantes. El último, Porsche. La casa de Weissach ha confirmado que en 2018 cerrará su programa en el Mundial de Resistencia para destinar sus esfuerzos a la creación de un monoplaza eléctrico.En una industria que se dirige imparable hacia el coche eléctrico, la Fórmula E constituye un laboratorio para quellas firmas que no quieren llegar tarde al día de mañana. Ferrari todavía no ha revelado cuáles serán sus planes al respecto."Eso es algo que hemos discutido internamente a veces, pero no se ha tomado ninguna decisión", ha dicho Binotto hoy en rueda de prensa. "Para ser honesto, es una decisión que no es responsabilidad mía. No tengo ni idea".A comienzos de año, el presidente Sergio Marchionne fue muy directo al pronunciarse sobre esta categoría. Remarca que Ferrari todavía no produce coches de calle 100% eléctricos, pero que eso quizá cambie algún día., dijo en una entrevista concedida a la revista Auto, la cabecera que edita la FIA.