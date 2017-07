por Trupon » hace 4 minutos

Ferrari en el GP de Hungría F1 2017: Domingo

Vettel: " El volante me ha dado problemas, tenemos que evitar que ocurra de nuevo"

Räikkönen: "Debí haberlo hacerlo mejor en clasificación"

Sebastian Vettel (1º):

Kimi Räikkönen (2º):

Maurizio Arrivabene, jefe de equipo:

SANTI TORRES | 30 JUL 2017El doblete de Ferrari de este domingo en Hungaroring ha estado en peligro, pero tanto Vettel como Räikkönen han conseguido llevar sus monoplazas a la meta en la mejor posición posible. El tetracampeón ha visto cómo su compañero ha hecho de escudo frente a las acometidas de los Mercedes y pese a un problema en el volante, ha cruzado la bandera a cuadros como ganador. Räikkönen, por su parte, se queda con el regusto amargo de saber que podía haber ganado la carrera."Todos en el equipo pueden estar contentos y orgullosos de lo que se ha conseguido hoy. Tras la carrera, pedí perdón a Räikkönen porque era más lento y sufrí durante toda la carrera. Para Räikkönen no ha sido lo mejor, eso de estar en mitad del sandwich. Ha sido una carrera dura y que al final, ha terminado bien. El volante me ha dado problemas pero aún no sé el porqué"."Tenemos que evitar que ocurra de nuevo, pero en carrera no me quedó otra opción. No es aparcar el coche, comprobar que todo está bien y después arreglar el problema. Ha sido algo molesto porque era una sensación rara. Pero, en cierto punto, me he lvidado y he intentado acostumbrarme, algo complicado, pues variaba constantemente y empeoraba. Pese a ello, el ritmo al final estaba ahí"."En general no me gusta la idea de muchas personas. Después de una buena carrera, eres el héroe. Después de una mala, el villano. No es justo, porque hay gente que trabaja muy duro e invierte tiempo para mejorar el coche. En mi opinión, tenemos el mejor coche y carga aerodinámica, lo que no ha sido precisamente el caso en muchos años"."Al final, podemos marcar la diferencia y hoy lo hemos hecho. En los test de la semana que viene hay mucho que hacer. Después de eso, ya llega el Gran Premio de Bélgica. Nuestro coche ha ido bien en Spa y creo que con unas cuantas mejoras, deberá ir bien"."Hoy el coche ha sido perfecto, el manejo era genial y siempre me he notado cómodo. Incluso cuando seguía a Vettel de cerca, el comportamiento del coche era fantástico. No me he preocupado de Mercedes, ni de que me pudiesen atrapar. Salí bien y la carrera a la primera curva fue buena. Después me lo tomé con calma. En lugares como éste es complicado adelantar y no quise forzar mucho las cosas con mi compañero de equipo"."Cuando estás entre dos coches no es la mejor situación. Cuando me han llamado a hacer la parada, quise quedarme en pista porque creo que tenía la velocidad, pero el equipo lo ve todo con más perspectiva y les creo. Al final he perseguido a Vettel durante toda la carrera y nunca pude sacar a relucir mi ritmo"."Hoy sé que he tenido las herramientas para terminar en una mejor posición, pero debí hacerlo mejor en clasificación. Estoy contento por el resultado conseguido como equipo y eso es lo importante. Estoy aquí para ganar carreras, pero si tenemos un punto de vista más amplio, ha sido un gran fin de semana. Hemos sacado el máximo"."Una gran carrera y un gran resultado que hemos obtenido en circunstancias lejos de ser las más fáciles. Una vez más hemos demostrado la fuerza del carácter de Ferrari. Enhorabuena a los chicos, tanto en el circuito como en Maranello. Trabajar en equipo es lo que nos diferencia como una gran formación"."Vettel ha pilotado de forma genial, apañándoselas para liderar y ganar pese a los problemas en el volante. Ha ayudado también el gran rendimiento de Räikkönen, que no sólo ha demostrado ser un gran campeón, también un gran piloto de equipo. La semana que viene, antes de las vacaciones obligadas por la FIA, vamos a continuar nuestra preparación para los Grandes Premios de Spa y Monza".