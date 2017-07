por Trupon » Hoy, 11:05

Marchionne ve la renovación de Vettel y Kimi: "Más de un 50% de probabilidades"

El presidente de Ferrari asegura que ya han empezado los contactos contractuales

Espera que el anuncio oficial se haga en Monza, hogar de los tifosi de la Scuderia

MARTÍ MUÑOZ | Hungaroring | 31 JUL 2017Sergio Marchionne confía en que Ferrari sea capaz de anunciar su alineación de pilotos para la temporada 2018 en el Autódromo Nazionale di Monza, hogar del Gran Premio de Italia y de los tifosi de la Scuderia.Marchionne estuvo ayer en el Hungaroring para vivir el doblete de Il Cavallino Rampante en compañía de Piero Ferrari. Antes de que comenzase la carrera, acaparó todas las miradas en el paddock al ofrecer una rueda de prensa improvisada en medio del paddock.Ferrari quiere que Sebastian Vettel continúe y el teutón se deja querer. Vettel se siente muy cómodo en Maranello y opina que no hay ninguna urgencia en resolver su situación contractual, en tanto que existe una predisposición positiva por ambas partes. La renovación de Kimi Räikkönen también es motivo de debate.Marchionne cree que hay "más de un 50% de probabilidades" de que Vettel y Räikkönen continúen en Ferrari como compañeros"Son geniales juntos, por lo que sería un riesgo cambiar ahora. Veremos si podemos mantenerlos para 2018. Creo que quieren continuar", comentó."Deberíamos de ser capaces de anunciar nuestros pilotos en Monza. Todavía no se ha firmado nada, pero estamos hablando con los pilotos y puede que el acuerdo esté cerca".No da demasiada validez a la posibilidad de que haya firmado un precontrato con Mercedes. "No sé cómo responder. Si no quiere seguir, entonces encontraremos otra solución y la vida seguirá, porque esto es Ferrari. Pero si miro a Sebastian, veo que en muchos sentidos ya es más italiano que muchos de nosotros".El jefe de equipo Maurizio Arrivabene aplaudió la actuación de Räikkönen en Hungría, donde actuó de escudo para proteger la victoria de Sebastian Vettel pese a los problemas de volante de éste."No hay que olvidar que él es el último campeón de Ferrari. Lo ha demostrado. Sólo un campeón como él podría defender a su compañero como un vikingo, sin trucos ni decepciones".