RIFIRRAFE ENTRE MAGNUSSEN Y HULKENBERG"Chúpame los huevos, cariño", la pasada de frenada en la F1 antes de las vacacionesUna F1 para mayores de edad, esa fue la imagen que desató el encuentro entre Hulkenberg y Magnussen. No fue afortunada el momento elegido por parte de Nico; menos la respuesta de Kevin- “Otra vez el piloto más antideportivo de la parrilla”, comentó Hulkenberg en el corralito del GP de Hungría a Magnussen mientras le ofrecía su mano para un apretón.- “Chúpame los huevos, cariño”, contestó el danés, sorprendido mientras atendía a las televisiones tras una carrera en la que se 'toparon' en el asfalto con una sanción para el de Haas de 5 segundos (no afectan a su decimotercera posición) y 2 puntos en la Superlicencia.Una Fórmula 1 para mayores de edad, esa fue la imagen que desató el encuentro entre Nico y Kevin. Seguramente, no fue afortunada la elección del momento por parte del piloto de Renault, aunque menos acertada fue la reacción de Magnussen. Liberty habrá tomado nota para que este tipo de situaciones se resuelvan de otro modo y no en directo y ante los medios de comunicación. Con el buen espectáculo vivido en la pista de Budapest, este episodio nada ejemplarizante ocupa demasiado lugar mediático.Las palabras de Magnussen, “muy interesante”“Le felicité por ser el piloto menos deportivo de la parrilla, otra vez. Cuando pilota, es desagradable. Defenderse duramente está bien, pero cuando hace esto empuja a la gente hacia el muro. Lo que hizo ahí, abriendo la trayectoria y forzándome a irme largo, es de ser un gilipollas. Tuvimos muy buenas palabras y me respondió que le chupara los huevos. Ha sido muy interesante. Iré a hablar con Charlie Whiting. He escuchado que ha tenido una penalización de cinco segundos, pero en el fondo no le importará mucho”, indicó posteriormente al incidente Hulkenberg.La última vez que el lenguaje de la Fórmula 1 se pasó de frenada de una manera tan sonada fue en el GP de México de 2016, cuando Sebastian Vettel tuvo insultos para media parrilla, incluyendo un “vete a tomar por c...” dedicado al director de carrera, Charlie Whiting. La “adrenalina” y tensión del momento fue el cojín en el que el alemán de Ferreri se apoyó para disculparse, en esta ocasión, quizás sea el 'asalto' inesperado de Hulkenberg... El ser humano echa mano de los insultos cuando pierde la capacidad de discernir.Massa y Hamilton ante las cámarasOtro capítulo similar, en el que ningún protagonista debió insultar al otro (por poco), fue cuando Felipe Massa fue a buscar a Lewis Hamilton mientras éste hablaba a las televisiones. “Muy bien, ¿eh? Buen trabajo”, le dijo irónicamente mientras le daba palmaditas. “No me vuelvas a tocar otra vez. Nunca en tu vida”, respondió irritado el inglés. Fue en el GP de Singapur de 2011 y entre el de McLaren y el de Ferrari hubo 'roce' en el asfalto (el inglés había golpeado al brasileño ocasionando que su alerón delantero se rompiera y que el sudamericano pinchase). Anteriormente ya se habían visto en alguna ocasión (sin ir más lejos en la sesión de clasificación de aquel fin de semana).Tensión, rabia y frustración son sentimientos con los que un piloto debe lidiar cuando su carrera es arruinada por factores externos, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y la elegida por Magnussen y Hulkenberg no es la más apropiada. A partir de ahora habrá tiempo para el descanso y la relajación con las vacaciones, calmará los ánimos para que en la próxima cita en cuatro semanas, Bélgica, las aguas se hayan calmado.