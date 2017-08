por GTO » hace 29 minutos

FIELES A SUS PRINCIPIOSToto Wolff: "Si las consecuencias son perder el campeonato, las aceptamos"luida la primera mitad del campeonato, los de Brackley se van de vacaciones liderando el mundial de constructores y en la batalla por el mundial de pilotos. La Fórmula 1 se toma un respiro, tendremos tres semanas de descanso. El último fin de semana de agosto volverán, para disputar la segunda mitad de esta apasionante lucha por el campeonato entre Mercedes y Ferrari.El director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, afirma que sus valores les hicieron ganar en el pasado y lo harán también en el futuro, por lo que serán fieles a sus principios. Espera no tener que lamentar los tres puntos al final de la temporada, pero prefieren hacerlo de la manera correcta. Las vacaciones serán momento de pensar y hablar sobre la alineación de 2018.La escudería alemana cierra la primera mitad de la temporada líder en constructores con 357 puntos, 39 más que Ferrari, su máximo rival en la pelea por el título. Los pilotos de Mercedes han logrado visitar el podio en catorce ocasiones, seis de ellas fueron al primer escalón. Lewis Hamilton ha firmado ya cuatro victorias y es segundo en la clasificación de pilotos con 188 puntos, 14 menos que el líder, Sebastian Vettel. Valtteri Bottas sigue los pasos de su compañero, es tercero en el mundial, con 169 puntos. A tan solo 19 puntos de Hamilton y 33 del alemán. En su primer año con Mercedes, el finlandés ha logrado sus primeras poles y victorias.Hamilton y BottasProblemas de comunicación"Nuestro sistema de datos se rompió, no teníamos ninguna comunicación en nuestra consola central en el garaje ni en el muro; sin datos, ni televisión, nada. Logramos recuperarlo de vez en cuando, se pueden imaginar lo que esto significa. Fue un problema de hardware local, encontramos una grieta en un cable de fibra óptica".Sobre la estrategia"Cuando Lewis [Hamilton] pasó a Valtteri [Bottas] parecía que el ritmo de Lewis era más rápido. No estábamos seguros de si Valtteri estaba manejando la diferencia con los Ferrari, porque en el momento en que te acercas arruinas los neumáticos, por lo que se quedó un poco más atrás. En esa situación, Lewis pensó que podía ir más rápido, por lo que pidió su oportunidad y pasó. Lewis no pudo superar a Kimi [Räikkönen]. Así que en las dos últimas vueltas tuvimos conversaciones internas sobre cómo podríamos intercambiar nuevamente las posiciones. Mientras, Verstappen se acercaba y no queríamos perder el podio. Por lo que discutimos las lagunas y dónde estaría el lugar correcto para el intercambio. La idea era la última curva de la última vuelta, porque eso limitaría las oportunidades de adelantamiento por detrás. No ha habido discusiones, fue un comportamiento muy deportivo. Fue una llamada muy difícil para el equipo y, por supuesto, muy difícil para Lewis".¿Una sugerencia o una orden?"Fue una sugerencia. Cuando Lewis dijo que era capaz de ir más rápido, estaba claro para él que si no funcionaba volveríamos a invertir las posiciones de nuevo. No había necesidad de instrucciones".Bottas y HamilttonLos fallos en la comunicación ralentizaron el intercambio"Probablemente, podríamos haberlo hecho antes, cuando Lewis nos dijo que pensaba que podía ir más rápido y su primer juego de neumáticos todavía estaba en buena forma. Tal vez, podríamos haber intentado ya que estábamos tan cerca al final, pero ya es tarde".Valores de equipoEstos valores nos hicieron ganar seis mundiales y nos harán ganar más títulos en el futuro. Sí, nos costó tres puntos muy importantes en el campeonato, somos perfectamente conscientes de eso. Sin embargo, así funcionan los pilotos y el equipo. Nos atenemos a lo que decidimos, si las consecuencias son perder el campeonato, las aceptamos"."Diciendo que no me arrepentiría de la decisión sería muy ingenuo. La verdad es que si pierdes el campeonato por esos tres puntos, todo el mundo apuntará el dedo a Budapest. Entonces yo sería el primero en dispararme a la rodilla, ¡y todos nosotros! Sin embargo, apostamos por nuestros principios y valores, nos harán ganar más campeonatos. Eso es lo que creo. Sí, fue una llamada dura de hacer. Probablemente, la más difícil que tuvimos que hacer en los últimos cinco años; pero era lo correcto en términos de nuestros valores. Queremos hacerlo de la manera correcta y eso a veces es muy difícil".EquipoFerrari: decisiones y ritmo"Es difícil de decidir. Hacia el final, el ritmo de Sebastian [Vettel] se recuperó y se las arregló para permanecer por delante de nosotros. Creo que no vimos su ritmo de carrera completo, porque el coche de Sebastian estaba dañado. Tenía el volante torcido a la izquierda. Se podía ver que cuando Sebastián se enfrentó a Kimi [Räikkönen], este lograba ir muy rápido con aire limpio. Si le hubieran dejado, probablemente, le podría haber superado. Pero entonces ves que Fernando Alonso hizo la vuelta más rápida de la carrera. Así que creo que no hemos visto el ritmo real de Ferrari".Pelea con Max VerstappenLewis Hamilton luchó con Max Verstappen en la primera parte de la carrera: "Nosotros hablamos con Lewis y él dijo que no estaba contento con la forma en que Max conducía, pero eso es algo entre los dos; en pista".Vacaciones, momento de reflexión"Sí, es un buen momento para hablar y pensar las cosas. Hemos tenido una buena charla con Valtteri antes de Hungría. La verdad es que quiero entrar en la segunda mitad de la temporada con una decisión sobre nuestros pilotos de 2018".