Por: Marc Gené, Piloto Ferrari01/08/2017Nuestro colaborador Marc Gené, ganador de las 24 Horas de Le Mans y piloto probador de Ferrari acude a su cita de cada gran premio con los seguidores de Motorsport.com.Después del doblete de Ferrari tanto en clasificación como en la carrera del GP de Hungría, Marc Gené contestó a nuestros seguidores que preguntaron tanto en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag #AskGeneHungarianGP como en el Facebook de Motorsport.com España en esta publicación.#AskGeneHungarianGP Hola Marc ¿Puedes explicar cuál fue el problema del volante de Seb? Y cómo afecta en carrera?Marc Gené: Hola Belén. Cuando salí del circuito lo estaban aún investigando pero estoy prácticamente seguro de que tenía que ver con la convergencia de las ruedas delanteras. Quizás toco un piano muy fuerte aunque esto no justifica que se descuadre la dirección. Conducir con el volante “no alineado” es muy incómodo y justifica que Vettel no fuera todo lo rápido que se esperaba.Cómo afrontáis el resto del año sabiendo que Singapur podría ser vuestra única oportunidad de ganar por puro rendimiento?#AskGeneHungarianGPGené: Buenas Álex. Vamos un poco carrera a carrera. La única carrera este año de las once que llevamos donde no hemos tenido el ritmo ha sido Silverstone, y aún así no estuvimos tan lejos porque Kimi Raikkonen hasta el problema de las gomas no estaba muy lejos de Hamilton. A partir de aquí habrá algunas como Hungría o posiblemente Singapur que se adapte muy bien a nuestro coche y habrá otras donde va a estar muy igualado. Vamos carrera a carrera y creo que veremos mucha igualdad con Mercedes hasta el final de campeonato.Quien ayudar más en el desarrollo del coche? Vettel o Alonso? En el coche quien es más importante en su desarrollo el Ingenero o el piloto?Gené: Hola, Diego. No quiero entrar en comparaciones entre Vettel y Alonso, pero sí diré que Vettel trabaja muchísimo con los ingenieros, es muy analítico. Una vez más este fin de semana, de viernes a sábado, fuimos los que más mejoramos el coche. Tienen mucho que ver los pilotos y en particular Vettel, que es el último piloto en irse casi siempre del paddock porque está siempre trabajando muchísimo con los ingenieros para mejorar el coche. Para la puesta a punto le daría un 50% de importancia al piloto e ingeniero.Serias capaz de decir que le aconsejarias a Fernando, mojandote, por supuesto. A cerca de su conveniente futuro????Gené: Hola, Tolo. Yo me quedaría en McLaren. Sobre todo tras este fin de semana. Ha sido su mejor carrera de largo, logró una vuelta rápida real porque la hizo al final con neumáticos como cualquiera, con el mismo compuesto que la mayoría. Han demostrado que tienen un muy buen chasis y que el motor va mejorando, porque la velocidad en recta en esta carrera era bastante buena. Ahora mismo tiene que confiar en que tanto Honda como McLaren van a dar ese salto de calidad que le permita, no sé si luchar por carreras, pero sí luchar por podios.#AskGeneHungarianGP como se sintió la victoria en el equipo y cuáles son las metas para la 2da parte de la temporada ?? #forzaferrariGené: Hola Emma. De todas las victorias de este año la de Hungría posiblemente es la que mejor sabor de boca nos ha dejado. Después de un fin de semana de Silverstone difícil, confiábamos mucho hacerlo bien en Hungría y fue bueno ver que nuestros pronósticos se cumplieron y que el equipo tuvo una reacción tan sólida. En carrera, debido a los problemas en la dirección de Vettel, sufrimos bastante…me pareció estar viviendo una carrera de 24 horas, no una de Fórmula 1 ¡¡porque no acababa nunca!!. Pero es la que mejor sabor ha tenido.#AskGeneHungarianGP Hola Mark, a que se refiere seb a toda la simbologia egipcia que uso en el podio.Gené: Qué tal Pasquale. No estoy seguro, pero la anterior vez se lo pregunté y recuerdo me dijo algo de una película o canción, algo que había hablado con amigos o su familia. Normalmente cuando los pilotos hacemos celebraciones divertidas en el podio tienen relación con tu entorno. Les comentas que si ganas harás algún gesto que sólo ellos saben cuál es. Es una manera de demostrarles que piensas en ellos.#AskGeneHungarianGP Mercedes dejará el DTM por la Formula E. Porsche el WEC. Lo que significa tener solo a Toyota en LMP1. Electrificación?Gené: Ferrari no creo que entre en Fórmula E, pero nuestro presidente, Sergio Marchione, ha comentado que el grupo FCA está siguiendo con interés su evolución. La Fórmula 1 y la Fórmula E son dos campeonatos que no son competencia el uno del otro, no tienen nada que ver. Los grandes grupos constructores se han fijado en la Fórmula E, porque ahora mismo es el mejor escaparate de la tecnología del futuro inmediato, que va a ser la electrificación de los coches. Pero en cuanto a espectáculo, tanto en TV como sobretodo en vivo, está muy, muy lejos de la F1.Hola Marc, para el futuro, ¿A quien ves con más posibilidades de correr en Ferrari? ¿Giovinazzi o Leclerc? #AskGeneHungarianGPGené: Hola, Fons. Para el año que viene creo y espero que tanto Kimi como Seb sigan en Ferrari, están haciendo un muy buen año. Y para el futuro, también pensando en el 2018, tanto Giovinazzi como Leclerc se merecen un sitio en la Fórmula y si es así podremos ver cuál de los dos es el que lo hace mejor.Cuando tendremos mas igualdad ??Y esta para la tv, por que ya no podemos ver la temperatura del neumático? (Imagen termica)Gené: ¿Cómo estás, Rafa? Yo creo que hay igualdad, y en Hungría la hubo. Hubo mucha entre Ferrari y Mercedes y también Red Bull. Es cierto que luego el resto está lejos, porque hay una gran diferencia con los demás equipos, pero hay tres que están muy, muy igualados. Sobre la temperatura de los neumáticos los pilotos obviamente sí que la leen, porque los equipos tienen sensores en las ruedas delanteras y traseras. No sé por qué aquella imagen que en el pasado veíamos en TV, en que se podía ver según el color la temperatura de los neumáticos, la FOM ya no lo muestra.nunca tienen en cuenta a los fans, excepto para pagar las entradas, deberian pensar mas en los que nos criamos entre los 80 y 90 y nos gustaban esos autos, ahora cada vez les meten mas cosasGené: Sí, Jean Carlos. Creo que Liberty Media, los actuales dueños, están pensando mucho en los fans de la F1. Piden su opinión, están acercando la F1 a los fans... Siempre será un deporte bastante elitista, pero nunca como ahora ha habido esta corriente en la que los jefes están pensando mucho en los fans, más de lo que nunca nadie antes había pensado. Creo que se está viendo y ojalá en tu caso puedas ver también que sí, que se están haciendo cosas para vosotros, que al fin y al cabo es para quien corremos. Sin fans no habría Fórmula 1.Agradecemos a todos las preguntas que habéis mandado durante este tiempo, y os deseamos de paso unas felices vacaciones (quien las tenga).