por Trupon » Ayer, 21:23

Kubica: "Mi nivel físico es bueno, podría volver a pilotar mañana"

El polaco completa 142 vueltas en su reaparición en un evento colectivo de la F1

Día duro, pero por el calor y su falta de experiencia en el Renault RS17

Está convencido de que pilotaría de una forma más "natural" si le dan más oportunidades

MARTÍ MUÑOZ | Hungaroring | 2 AGO 2017Robert Kubica asegura que su estado de forma es óptimo para pilotar la generación actual de monoplazas. El piloto polaco asegura que sería capaz de volver a correr mañana mismo, a pesar de que hoy ha hecho la friolera de 142 vueltas al Hungaroring en su primer encuentro con el Renault RS17 de 2017.Kubica no está satisfecho al 100%, porque ve dos factores que han entorpecido su jornada: el calor infernal de Budapest y la escasez de tiempo para asimilar como es debido todas las peculiaridades del monoplaza. Cree que lo gobernaría con más naturalidad y soltura si le dan más oportunidades en el futuro.La de hoy ha sido su primera aparición en unos test colectivos desde su accidente en 2011. Después de dos entrenamientos privados con el Lotus E20 de 2012, este miércoles ha tenido la oportunidad de descubrir de primera mano cómo ha cambiado el Gran Circo y qué implicaciones tiene eso para sus limitaciones físicas.La mejor noticia es que Kubica no se ha quejado de dolor, sino que ha dirigido su resentimiento a las condiciones meteorológicas y su falta de experiencia con el bólido."Me siento bastante bien. El mayor problema ha sido el calor. Ha sido un día caluroso. He rodado ocho horas y sólo he salido del coche 10 minutos. Cuando estás en el coche, la temperatura sube mucho. Pero eso ya lo sabía, no era nada nuevo", ha dicho al bajarse del RS17."Hungría es un circuito físico. Viniendo aquí sabía, y Nico -Hülkenberg- dijo lo mismo, que si podía correr aquí podría correr en todas partes. Ha sido duro, pero creo que hoy la mayoría de pilotos lo han pasado mal detrás del volante. No oculto que no ha sido fácil, pero ha estado bien"."Hemos hecho unas 140 vueltas, al final. Podría conducir mañana fácilmente. Mi nivel físico es bueno, eso es algo positivo, aunque obviamente siempre se puede mejorar. Si hace tres meses alguien me hubiera dicho que estaría aquí y que daría 140 vueltas, me hubiera dado la vuelta. Debo decir que tenemos que estar contentos. Estoy contentos".APRENDIZAJE ACELERADOKubica señala que el Renault es tan diferente a sus antiguos Fórmula 1 que le ha sido difícil procesar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Observa que se ha sentido más cómodo en la sesión vespertina, cuando ha podido apoyar su pilotaje en la experiencia de la mañana. Esa progresión le infunda optimismo.Con una sonrisa en el rostro, ha explicado que en su vuelta de instalación "estaba tan concentrado para no llevarme a nadie por delante que olvidé que los coches eran más anchos y más largos"."La primera vez que me he bajado del coche ha sido durante la hora de comer. Me he subido a las 09:00 y he corrido hasta las 14:00. No he tenido tiempo de pensar en qué estaba pasando, no he tenido tiempo de ordenar las cosas. Estaba amasando información, pero no tenía tiempo para ordenarla", ha explicado con un punto de frustración."A las 14:00 he vuelto al coche y me he sentido un piloto diferente. El coche me era mucho más familiar. Es una buena señal. Hay gente que cree que sólo mejoras si conduces, pero en verdad también puedes mejorar si piensas dónde puedes mejorar. Si mañana tuviera que correr, tengo ideas de dónde podría mejorar. Me sentiría más cómodo y todo me vendría más fácilmente, más natural, que es el objetivo"."Los coches son rápidos. La mayor diferencia es que este coche no tiene nada que ver con el que yo he probado últimamente o con los monoplazas con los que he competido. Cuando las cosas son tan diferentes, es normal que necesites un poco de tiempo para adaptarte. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo".