Los neumáticos Pirelli de 2018: más blandos y con más degradación

La casa milanesa quiere carreras más entretenidas para el próximo curso

MARTÍ MUÑOZ | 2 AGO 2017Más blandos y con más tendencia a la degradación, pero que ofrezcan un comportamiento predecible y que sean resistentes al sobrecalentamiento. Mario Isola ha revelado los primeros detalles de los neumáticos que Pirelli prepara para la temporada 2018 de Fórmula 1, neumáticos que hoy se desarrollan en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la colaboración de Ferrari y Antonio Giovinazzi.El objetivo de la casa milanesa es tener neumáticos más blandos. Para ello, quieren que el ultrablando de hoy se transforme en el superblando del mañana y así sucesivamente con el resto de su gama de productos. Eso no significa que quieran repintar simplemente sus gomas. Preparan novedades en su composición, pero parten de esa premisa base."En cuanto a los compuestos, puedo confirmar que estamos trabajando en compuestos que sean un paso más blandos. Eso significa que el blando actual será el medio de 2018, más o menos", explicó ayer en el paddock del Hungaroring."La construcción no será un gran cambio. Creemos que la estructura -actual- funciona bien, pero hemos visto margen de mejora para que el perfil funcione mejor, con una mejor distribución de la temperatura y la presión. Eso será de utilidad para reducir el blistering, porque si tienes un temperatura generas más blistering. Veremos dónde tenemos esos picos de estrés y temperatura, y los corregiremos un poco para el año que viene".DEGRADACIÓNPirelli quiere un neumático que ofrezca más degradación, aunque no tanta como en sus primeros años en el deporte. Quieren que su comportamiento sea predecible para que los pilotos puedan exprimirlo al máximo."Queremos incrementar la degradación en la primera fase, esa degradación lineal que tienes entre un neumático nuevo y uno usado. Queremos incrementarla, pero no queremos tener el sobrecalentamiento que tuvimos el año pasado, porque eso es lo que los pilotos no quieren"."Los pilotos quieren forzar el neumático. Pueden aceptar la degradación porque es lineal, la pueden notar y pueden adaptar su estilo de pilotaje, pero no -pueden aceptar- el sobrecalentamiento. Con eso pierdes rendimiento y en 2016 no podías recuperarlo"."Este año, cuando enfrías el neumático recuperas adherencia. Eso es algo que no queremos perder para el año que viene. Aumentar sólo la degradación térmica, pero que los neumáticos sean menos sensibles al sobrecalentamiento si es posible".