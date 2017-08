por bigbossf1 » Hoy, 10:28

emm si pero no,fue mas rápido? si,el tiempo es mas rápido tengo ojos para verlo xD el tema es, que esto no quiere decir que ahora Lando Norris sea mejor que Alonso, porque como sabemos es un test y además el tiempo fue echo con ultrablandos, no sabemos que hacen y que no hacen así que, hacer una noticia de esto me parece poco mas que lamentable.



Otra cosa muy diferente, es que el chico no sea un crack, este año esta en el FIA F3(el europeo de Formula 3) y ya venía como crack y lo está demostrando con grandes actuaciones, el junto con Russel, otro gran piloto del que se habla poco se jugarán el campeonato(ayy Lando,de no ser por tu error en Pau...) los dos deberían saltar el año que viene a la Formula 2 y luego si siguen así en no mucho tiempo F1, es mas, me voy a lanzar a la piscina, Lando Norris será el sucesor de Alonso en Mclaren, que quiero decir? como hemos comentado, en 2018 puede que siga en Mclaren incluso en 2019 aunque a mi me gustaría que en ves de arrastrarse por las pistas se retirara pero bueno, eso es otro tema, después de este tiempo, con Norris tendrían tiempo hasta de hacer un par de temporadas en F2 y luego al retirarse Alonso pueda sustituirle, se que de aquí a allá puede pasar muchas cosas, pero lo que digo no es ninguna barbaridad, con Russel, supongo que Mercedes hará algo parecido a Wehrlein u Ocon.