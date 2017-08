por GTO » Hoy, 16:43

MARCHIONNE: “SERÍA UN PRIVILEGIO SI HAMILTON TERMINA SU CARRERA EN FERRARI”El presidente de la escudería italiana tira flores al piloto de Mercedes, aunque recuerda que actualmente cuenta con "dos grandes pilotos".El presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, no ha desvelado si la escudería italiana anunciará su alineación de pilotos para 2018 en Monza, como suele ser habitual por parte de los de Maranello, aunque no ha desperdiciado la oportunidad para lanzar flores sobre Lewis Hamilton, a quien se le ha relacionado recientemente con los coches rojos."Que Hamilton terminase su carrera en Ferrari sería un privilegio, pero ahora mismo no entra dentro de nuestros planes. No estoy hablando del futuro porque actualmente tenemos a dos grandes pilotos. No he oído si Maurizio Arrivabene tiene la intención de anunciar la alineación de 2018 en Monza, ya que yo no intervengo en esta cuestión. Pero en este momento solo se han disputado 11 careras, con nueve por disputar. He hablado abiertamente sobre la situación de Sebastian, porque si él quiere quedarse con nosotros, es más que bienvenido. En el caso de Kimi, estamos seguros o sabemos que él quiere quedarse", explica en declaraciones recogidas por GPGuide.com."NO HE OÍDO SI MAURIZIO ARRIVABENE TIENE LA INTENCIÓN DE ANUNCIAR LA ALINEACIÓN DE 2018 EN MONZA"Así, el ítalo-canadiense reconoce que la temporada está siendo muy positiva para sus intereses, pues lideran el campeonato de constructores y se aproximan con peligro a Mercedes en el de constructores."Estoy contento con la temporada, pero todavía quedan nueve carreras. Nos hemos colocado por delante de Mercedes en el campeonato de pilotos y estamos cerca en el de constructores, lo cual significan grandes oportunidades", concluye.