por GTO » Hoy, 13:38

Sería muy bueno y saludable que los gigantes de la industria automotriz se fueran de la F1 para llevar su "guerra sin cuartel" a la FE y se "rompan los cuernos allí", así nos dejarían tranquilos para volver a disfrutar de la mejor categoría del mundo, en donde están los mejores conductores y diseñadores, en donde "el factor humano" sea el que desnivele y aplique la diferencia, donde la competencia (tanto en su definición de competir como de capacidad) sea el único objetivo. Estoy totalmente de acuerdo con su opinión

Bueno, no creo que este reñido una cosa con la otra. Ademas la F1 no puede prescindir a mi modo de ver, de Mercedes, honda, fiat, renault, por que simplemente no hay repuestos.