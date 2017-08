por scuderia ferrary » 15 Agosto 2017, 11:19

McLaren publicaba este lunes un curioso vídeo en el que situaba a Woking como uno de los circuitos del calendario de Fórmula 1 y hoy, martes, ha detallado su propuesta al presentar a la ciudad inglesa, su sede durante más de 40 años, como parada en el Mundial del Gran Circo."Mónaco. Singapur...¿Woking? El sueño comienza. GP de Woking", compartían ayer en su cuenta de la red social Twitter.Se trataría de una carrera urbana, según el equipo, y se disputaría en una pista denominada el Circuito Internacional de Woking. Según explican en su página web oficial, el mismo combinaría la parte comercial, industrial y residencial de la ciudad. La propuesta aún no se ha presentado de manera formal al Ayuntamiento de Woking.La pista tendría un recorrido de 4,85 kilómetros y pasaría por dos de las antiguas fábricas de la marca, situadas en Boundary Road y Albert Drive. Se convertiría en uno de los más rápidos del calendario, pues según los cálculos de esta empresa, los coches más veloces alcanzarían los 313 kilómetros/hora.En este GP hipotético, los periodistas trabajarían desde cafeterías, restaurantes y centros comerciales, sirviéndose de las numerosas redes inalámbricas disponibles a lo largo y ancho de la ciudad.En los bocetos de la compañía también se contempla construir un parque de atracciones y organizar una especie de mercado. Esta idea se remonta al año 1998, en el que Mika Häkkinen recorrió estas calles con su coche ganador."Fue Häkkinen el primero que pilotó un McLaren por las calles de Woking, en 1998. No corrió, lo condujo, despacio, lo que fue incluso una prueba más difícil para él, pues nunca pilotó nada lento. Ese evento encendió una chispa que avivó un fuego, que se ha convertido en un sueño y lo hemos transformado en una idea: celebrar una ronda del Campeonato de F1 a la puerta de casa, en Woking", ha señalado el director ejecutivo de la compañía, Zak Brown."¿Por qué no? ¿Por qué no traer la Fórmula 1 a las calles de Woking? Obviamente, dejando a un lado el enorme compromiso social y financiero necesario para establecer la infraestructura, perfilar las carreteras, reasfaltar, construir gradas, pagar el canon y lograr la aprobación de la FIA, no vemos barreras", ha comentado el jefe de operaciones de McLaren Technology Group, Jonathan Neale."En una era asediada por la burocracia y la estrechez de mente, esto es algo en realidad nuevo", ha añadido Neale para finalizar.