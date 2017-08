por scuderia ferrary » 20 Agosto 2017, 21:37

La llegada de Liberty Media a la Fórmula 1 ha tenido una gran influencia en la disciplina, aunque la FIA sigue siendo la pieza clave en todos los cambios que se ejecuten dentro de la Fórmula 1. Es por esto que la comunicación es esencial entre ambas partes, tal y como garantiza Marcin Budkowski.Tras unas relaciones algo tortuosas con Bernie Ecclestone desde su salida, Liberty Media debe discutir sobre diversos cambios reglamentarios con la FIA. Marcin Budkowski, como delegado técnico de la Federación, explica que las conversaciones entre ambas partes están siendo cordiales y beneficiosas. De esta forma, el polaco comenta que se pueden llegar a acuerdos sólidos antes de tratar con los equipos."Las relaciones son muy positivas. Existe el deseo de hacer cosas juntos de manera constructiva. Hablamos primero sobre las cosas nuevas entre nosotros, para encontrar un acuerdo común, y sólo después lo hablamos con los equipos”, ha comentado Budkowski.Este cambio en la forma de comunicarse trae consigo muchos beneficios según el delegado técnico de la FIA. De esta manera, las cuestiones sobre diversos aspectos se discuten sin problema con Chase Carey, Pat Symonds o Ross Brawn."Este es un cambio muy positivo y tengo que admitir que es un gran enriquecimiento para mí, ya que puedo hablar libremente con Ross Brawn, con el que he estado trabajando durante muchos años en Ferrari. Las cuestiones técnicas también se discuten con Pat Symonds, y las políticas, con Chase Carey", ha añadido el polaco.Sobre las competencias de Liberty Media o la FIA, es evidente que la Federación tiene un peso mayor pues es el organismo regulador de todo lo que sucede en la disciplina. No obstante, desde Liberty Media no pretenden quedarse simplemente al margen de todo y tratan de colaborar en todo lo posible. Así, Budkowski explica que todos los implicados en los proyectos contribuyen en el desarrollo y evolución de la Fórmula 1."La parte reguladora es nuestra, no hay duda. Ellos quieren ser constructivos y quieren aportar sus ideas. Después de hacer algunos estudios y propuestas, investigan la aerodinámica: es su derecho, al igual que todos los que quieren hacer una contribución. Estamos involucrados en sus proyectos y hay una gran colaboración, se trata de las reglas de 2021", ha detallado el delegado técnico de la FIA.En cualquier caso, no todo es tan sencillo cuando se trata de negociar cuestiones muy trascendentales como lo es el propio reglamento. Los equipos pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza en estos momentos, por los distintos intereses que defienden unos y otros. A su vez, el polaco es comprensivo con esto, aunque confía en que se puedan llegar a buenas soluciones una vez se aumenten los recursos y se traten los temas con suficiente anticipación."Cada equipo defiende sus intereses, que pueden ser técnicos, deportivos, políticos, e incluso comerciales, y un aspecto puede afectar a otros. Los representantes del equipo no buscan la mejor regulación posible, pero sí lo que a su equipo puede darle más beneficios. Normal para aquellos que quieran ganar las carreras", ha mencionado comprensivo."Sin embargo, necesitamos equipos que tengan más gente y recursos para encontrar buenas soluciones. En mi opinión, es importante dar cuerpo a la nueva normativa con mucha antelación. Ahora tratamos las normas para 2021, por lo que los intereses específicos son menores y es más fácil de encontrar puntos comunes en la negociación", ha finalizado Budkowski.