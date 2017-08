por scuderia ferrary » 20 Agosto 2017, 21:39

La dura trayectoria del proyecto McLaren-Honda ha hecho mella en las ilusiones de Fernando Alonso. Tras un ultimátum del piloto español hacia la escudería de Woking en junio, el ovetense va más allá y ahora piensa en abandonar la Fórmula 1 si no encuentra un proyecto ganador.Aunque la frustración es evidente en el piloto español tras las malas experiencias y resultados que se han vivido con McLaren, Alonso no tomaría una decisión correcta según Stefan Johansson. Tal y como ha argumentado el ex-piloto de Fórmula 1 en una entrevista publicada en su web, no es bueno que un piloto tan cotizado haga muchos movimientos de equipo, siendo las opciones disponibles tan poco atractivas y las posibilidades tan reducidas."Parece difícil que alguien en la cima del mercado de pilotos se mueva mucho en la situación actual. Si Alonso dejara McLaren, ¿a dónde iría? Dudo que Mercedes o Ferrari tengan un asiento libre para él, Red Bull ya está lleno”, ha opinado Johansson."Sólo hay dos equipos obvios para cualquiera que quiera moverse y las posibilidades de que un asiento quede libre en cualquiera de ellos son muy pequeñas en mi opinión", ha añadido.Además, el sueco cree que la mejor opción para el asturiano sería continuar otro año con McLaren-Honda, en lugar de pasar a otros equipos como Renault. Para explicar esto, Johansson cree que el equipo logrará próximamente conseguir unos buenos resultados, por lo que conviene ser pacientes."En mi opinión, es mejor ser paciente un año más con McLaren, ya que creo que en algún momento lo harán bien. Eso es mejor que ir a cualquiera de las opciones que quedan, de las cuales sólo Renault tendría algún sentido”, ha comentado el ex-piloto sueco.Por último, Johansson ha querido hablar de la posibilidad que existe sobre una ruptura entre McLaren y Honda. Aunque el descontento de McLaren con los motoristas japoneses es palpable, el sueco opina que deberían continuar con los motores Honda. Para el ganador de Le Mans en 1992 y 1997, el pasado GP de Hungría demostró que podrán ser un equipo competitivo próximamente. En dicha cita, Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne lograron una 6º y 10º posición respectivamente.“Si McLaren se deshiciera de Honda y fueran con un motor diferente, creo que Hungría ya demostró que serán un contendiente serio casi de inmediato”, ha finalizado Stefan Johansson.