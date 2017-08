por Otani » Ayer, 23:27

cenyon escribió: Otani escribió: Pues ya está, yo creo que con esto se acaba la silly season. Mercedes renovará a Bottas y Hamilton y Vettel seguirán en sus respectivos equipos. Era lo lógico.



Como aficionado a la F1 me da un poco de pena. Un teórico coche ganador para 2018 va a ser ocupado por alguien que lleva más de 4 años demostrando que ya no está al nivel que se requiere. Servirá como segundo de Vettel, nada más, para que él esté contento y para que tenga un compañero con el que pueda tener buen feeling al contrario que Webber y Ricciardo en menor medida. Pero sinceramente creo que esta decisión le va a costar la posibilidad del título de constructores, así como sucedió cuando renovaban a Massa. A día de hoy Bottas es un piloto mucho más solvente que Kimi, Vettel necesitaría machacar a Hamilton para que el mundial de constructores fuese para Maranello. Que es posible, pero yo lo dudo.



A Alonso nunca lo quise de vuelta en Ferrari, la única razón por la que esperaba que se hiciese realidad en cierta manera era para poder volverle a ver con un coche competitivo y que se pudiese retirar de forma digna. Pero en Ferrari ya no tiene sitio, podría ganarle a Vettel en un duelo de tú a tú pero en términos de equipo creo que sería contraproducente y acabarían beneficiando al rival, o sea a Mercedes y a Hamilton.



Esperemos que Red Bull esté fuerte en 2018 y estas decisiones conservadoras se pongan a prueba. Que paguen haber optado por la opción menos mala. Si no, va a ser aburrido, más de lo mismo. Pero esto ya beneficia a los contrarios... Pero esto ya beneficia a los contrarios...

No de cara al mundial de pilotos, que es a lo que parece que están apuntando con este movimiento. Centrándose en Vettel tienen esa ventaja, pero eso, se olvidan del de constructores. Que fue un error que ya cometieron con Alonso, pero bueno, es su problema. A mí no me da pena que pierdan el campeonato, me la da que pudiendo ver a 4 o a 3 coches luchando por ganar veamos a 2 (o 3 incluyendo a Bottas porque con suerte dará más de una sorpresa) porque los equipos tienen unos intereses y optan por intentar alcanzarlos de forma conservadora y "arriesgando lo justo". Y ya digo, me parece lo lógico (aunque con matices que explicaré ahora), pero como aficionado a la competición pura me da pena y me frustra.He mencionado a Alonso porque es lo que me "afecta", pero es que no era ni una posibilidad. ¿Cuánto se les habría criticado si se les llega a ocurrir fichar a Fernando? Y con razón.Lo que sí, había mucha gente buena disponible. Hülkenberg tiene contrato con Renault, pero ante una oferta de Ferrari, con un coche ganador desde ya, dudo que dijera que no. Sainz está libre. Pérez está libre. Ricciardo llamando mal perdedor a su compañero también podría ser otra posible "presa" de Ferrari. Grosjean está en Haas, y es un piloto experimentado que haría una buena labor probablemente.Y nada, han obviado todo esto y han optado por la opción fácil y conservadora, que es Kimi. Dije hace un mes o así que necesitaban a alguien como mínimo igual de bueno que Bottas, y de momento Kimi no es ese piloto. Ha habido foreros que ha apuntado a que Kimi ha rendido tan mal porque no llevaba el mismo motor que Sebastian. Yo no veo esta teoría, porque lo de Kimi no viene de ayer ni de este año, lleva mucho tiempo así y solo ha brillado cuando Vettel ha estado poco centrado.Veremos lo que pasa, yo solo digo que yo habría fichado a Pérez o forzándolo mucho a Sainz. Pero a Kimi no lo hubiese renovado.