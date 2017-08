por scuderia ferrary » Ayer, 14:27

Honda admitió problemas en el banco de pruebas a principio de temporada. El modelo monocilíndrico que usaban no daba resultados fiables, para trasladar al V6 turbo híbrido, y Yusuke Hasegawa, responsable de Honda en la F1, ha confirmado que ese tipo de pruebas están casi descartadas por completo."Cambiamos nuestra forma de desarrollar las unidades de potencia. Ya no nos basamos mucho en el desarrollo en banco de pruebas con motor monocilíndrico. Podemos comprobar datos, elementos o conceptos con eso, pero ahora entendemos que tenemos que contraponerlos con los resultados de un motor V6, para dar el toque final a la especificación", ha explicado Hasegawa al portal web estadounidense Motorsport.com."No nos fiamos mucho de los resultados del motor monocilíndrico. Como referencia, esas pruebas son importantes, pero para encontrar el rendimiento puro hay que mirar los resultados del V6", ha continuado el nipón.La complejidad de las unidades de potencias híbridas en la F1 es patente y marcas como Ferrari o Renault sufrieron en los primeros meses de vida de estos motores. Honda, que está en su tercer año de la era híbrida, continúa su escarpado camino, en busca de una solución que permita a McLaren ponerse en el lugar que quieren: al frente del grupo.PROBLEMAS YA RESUELTOS EN EL MGU-HLos rumores sobre el divorcio entre McLaren y Honda resuenan sin parar en el paddock. Los japoneses intentan por todos los medios que no ocurra y aportan con cada vez más consistencia mejoras y actualizaciones para aumentar el rendimiento puro de sus unidades de potencia. El mayor problema con el que se encuentran ahora: el MGU-H. Hasegawa afirma que han encontrado una solución al respecto, pero habrá que esperar a ver lo que ocurre en pista para cerciorarse de dichas expectativas."Tardamos mucho solucionar los fallos del MGU-H. Teníamos pequeños problemas en el motor y el área específica de la unidad de potencia es difícil de entender en el banco de pruebas. Estamos a punto de solucionar ese problema, tan sólo hay que confirmarlo en pista. Eso sí, en la especificación que hemos introducido del MGU-H ya están impuestas las soluciones, así que creo que está todo en orden", ha expresado Hasegawa para finalizar.