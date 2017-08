EL COCHE DE SEGURIDAD PODRÍA SER AUTÓNOMO EN EL FUTURO

POR SOFÍA TERA

La FIA considera que un Safety Car con tecnología autónoma sería una buena forma de incluir avances automovilísticos sin reducir el espectáculo.La tecnología autónoma podría llegar a la Fórmula 1, pero no en los monoplazas. La FIA ha insistido en que quiere centrar en protagonismo en los pilotos, aunque esta tecnología podría encontrar su lugar en la categoría en los coches de seguridad. De esta forma, se introducirían avances automovilísticos sin reducir el espectáculo de la competición.“Hemos hablado sobre un coche de seguridad sin piloto. Promocionaría una tecnología sobre la cual hay algo de escepticismo y, en su lugar, podría mostrarse que funciona. El piloto del Safety Car no sería esencial porque dejaría los mandos al ordenador. Pero tenemos que ser conscientes de la atracción de los Fórmula 1 sin pilotos: a los ingenieros les encantaría, pero no a los aficionados”, explicó Marcin Budkowski, encargado de departamento técnico, a Motorsport.com.Ante esta idea, las comparaciones con la Roborace son inevitables. Budkowski considera que este tipo de iniciativas contribuyen a una mayor aceptación de las tecnologías autónomas, aunque no cree que pueda sustituir a los pilotos de Fórmula 1. “Veo la Roborace como una idea interesante que lleva las cosas en una dirección. Pero, ¿esto de no tener pilotos de Fórmula 1 va a atraer a millones de aficionados alrededor del mundo? Tengo mis dudas”, admitió.“Sin embargo, usar la plataforma del motorsport para promocionar las nuevas tecnologías de cara al público, como un coche de seguridad sin piloto, o eventos como la Roborace, pueden ser fantásticos a la hora de explorar la posibilidad de encontrar nuevas soluciones”, añadió.