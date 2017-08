por scuderia ferrary » Ayer, 19:17

Toro Rosso ha confirmado que James Key permanecerá en el conjunto de Faenza la próxima temporada como director técnico. El británico llegó al equipo en 2012, por lo que acumulará su sexta temporada consecutiva con su trabajo centrado en el concepto, diseño y elaboración de todos y cada uno de los monoplazas desde el STR08 hasta el STR12, y con las miras ya puestas en el coche de 2018."Estoy encantado de continuar con Toro Rosso y permanecer como parte de la familia Red Bull. Este es un equipo por el que tengo un gran respeto y en el que he disfrutado trabajando los últimos cinco años; ahora tengo ganas de continuar nuestro proyecto en el futuro", aseguró Key en el comunicado emitido por el equipo."La Scuderia Toro Rosso es única, afrontando desafíos por estar separados en dos países y cumplir con los roles tanto del propio equipo como por ser parte del programa de pilotos de Red Bull; son desafíos que el equipo toma a su paso y mientras lo hace, continúa creciendo y mejorando cada año. Lo más importante es que las personas con las que he tenido el placer de trabajar en Toro Rosso son inigualables: profesionalidad, ambición y concentración, todos ellos han trabajado increíblemente duro para mejorar el rendimiento del equipo y continuarán ese trabajo duro con la misma dedicación y optimismo en los próximos años también. Me gustaría agradecer a Franz Tost y Red Bull por su apoyo continuado y confianza. Tenemos más trabajo por hacer, y tengo ganas de dar los siguientes pasos con Toro Rosso hacia nuestros objetivos", afirmó.FRANZ TOST, ENCANTADO CON LA RENOVACIÓN DE KEY"La Fórmula 1 es un deporte de equipo, pero también un deporte en el que una persona puede marcar la diferencia. Hasta ahora, en este tiempo con nosotros, James ha demostrado que realmente puede hacer esa diferencia, liderando el apartado técnico de las operaciones. No sólo ha sido un experto en producir paquetes de aerodinámicos y de chasis que son bien considerados en todo el paddock, también ha demostrado las habilidades de gestión necesarias para sacar el máximo provecho de todos los departamentos que trabajan juntos tanto aquí en Faenza como en Bicester. Por lo tanto, estoy encantado de que James vaya a estar con nosotros en el futuro próximo para continuar este proceso fructífero", afirmó el jefe de equipo de los de Faenza.