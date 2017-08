por scuderia ferrary » Ayer, 19:24

El impacto de Liberty Media en calidad de nuevos dirigentes de la Fórmula 1 ya es tangilbe, a pesar de no haber estado ni un año al mando del Gran Circo. Nuevas actividades dentro y fuera de pista son un mero ejemplo del cambio de cara que el grupo inversor estadounidense ha dado al mayor espectáculo del mundo. Y una forma de medir este impacto, es en redes sociales.De hecho, el aumento de seguidores en redes sociales –en todo el estudio de The F1 Broadcasting Blog, que pueden leer abajo de estas palabras, nos vamos a referir a 'redes sociales' como la suma de los números entre Twitter, Instagram y Facebook– es más que identificable, tanto en la categoría de F1 –que es por lejos la que más crece del deporte de motor– como todos sus componentes, contando equipos y pilotos.Como podemos ver en la tabla inferior, el Campeonato de MotoGP tiene hegemonía en cuanto a seguires en redes sociales, con diez millones de seguidores más que cualquier otra categoría. Y de hecho, en los últimos meses han aumentado un 7,7% su número de aficionados en todas sus plataformas. Nada más y nada menos que 1.360.000 personas. Asusta tal aumento en un período inferior a los seis meses, pero la única categoría que está a esa altura –y por encima– no es otra que la F1, con 300.000 nuevos seguidores más que MotoGP desde marzo.De hecho, esta tabla presenta la prueba irrefutable de lo 'bien' que la temporada de 2017 con todos sus cambios –coches estéticamente, reglamento y Liberty Media– ha hecho a la categoría reina, porque ha pasado de estar por detrás de la Nascar –que es importante porque no sólo hablamos de redes sociales, sino de espectadores que pagan por ver las carreras– a estar ahora 600.000 seguidores por delante.Si nos fijamos en las principales categorías del deporte del motor, la F1 es junto a la IndyCar la categoría que más han crecido en este inicio de ejercico de 2017. Las categorías –junto al WEC– que más incidencia hacen en cuanto al contenido en formato vídeo sobre todo en su cuenta de Twitter, algo que empieza a ser la tendencia en las cuentas oficiales de transmisiones deportivas.Es por ello que en esta tabla original de este medio hemos resaltado en colores más oscuros las categorías que no solo cuelgan contenido en formato vídeo de sus retransmisiones internacionales en directo simultáneo, sino que se dedican a subir contenido postcarrera con subtitulos de discusiones entre pilotos, entrevistas o radios de equipos por ejemplo.Las categorías que están en un color azul más claro, como MotoGP o las Superbikes, sí cuelgan bastante contenido en formato audiovisual en directo simultáneo a su retransmisión oficial, pero quizá no muestran tanto trabajo de edición, más allá del fin de semana de carreras. El último caso es el azul más transparente, que señala la categoría del Campeonato Británico de Turismos, el BTCC, que sí cuelga contenido audiovisual, pero solo está disponible si la IP de tu dispositivo electrónico está geolocalizado en Reino Unido.MERCEDES, EL EQUIPO MÁS POPULARDentro de la categoría que más crece dentro del mundo del motor, hay un gran salto entre el número de seguidores de los respectivos equipos. Mercedes parece haber sido la cuenta de redes sociales que mejor ha aprovechado el 'boom' de los últimos años, con su época dorada en la F1, dado que rozan hoy en día en el conjunto de las redes sociales un total de 15 millones de seguidores.Una de las empresas con mejor publicidad en todo el mundo, Red Bull, también recibe un gran apoyo por parte de los aficionados del Gran Circo, es el equipo que más ha crecido en redes desde la llega de Liberty Media hasta la fecha actual, cuando hablamos de un aumento nada desdeñable de un 27 por ciento, es decir, 2,5 millones de seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook.Lo que quizá sorprende es que el único equipo americano de la parrilla, Haas, no llegue al millón de seguidores, cuando categorías puramente estadounidenses como la Nascar o la IndyCar tienen mucho seguimiento en redes sociales. Por otra parte, los canales de comunicación oficiales de la FOM, organismo de la F1 que regula –entre otros– los derechos de imágenes, serían el 'tercer equipo' más seguido de la parrilla, con prácticamente diez millones de seguidores.En el global del Gran Circo, los números no engañan. Desde la llega de Liberty, la suma de los equipos y la FOM cosechan de media 600.000 seguidores nuevos, en solo ocho meses, o lo que es lo mismo, un aumento del 15%.VALENTINO ROSSI, MÁS SEGUIDO QUE LEWIS HAMILTONSi buscamos individualmente por pilotos, queda claro que las categorías por excelencia son MotoGP y la Fórmula 1, dado que a continuación tenemos a los 14 pilotos del mundo de la competición del motor con más seguidores y todos ellos compiten en alguna de esas dos categorías. La leyenda de las dos ruedas, Valentino Rossi, es el líder de esta clasificación, con casi 23 millones de seguidores en la suma de todas las redes sociales.Hay una diferencia de casi diez millones de euros entre Rossi y el piloto con más seguidores de la F1, Lewis Hamilton. En la lista le siguen cuatro pilotos españoles, Márquez, Lorenzo, Fernando Alonso y Pedrosa. Y son otros dos españoles, los que cierran este top 14: Viñales y Espargaró. Vemos como hay una seguidilla de pilotos de F1 que oscilan sul número de seguidores entre dos y tres millones.