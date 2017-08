por scuderia ferrary » 23 Agosto 2017, 14:18

La decisión de McLaren sobre con qué motorista se quedará para 2018 se complica, ya que hay fuentes que señalan que Honda recibe ayuda de Ilmor para mejorar y es que aún no se sabe si los de Woking permanecerán con los japoneses otro año.Debido a los problemas que atraviesa el motorista, los nipones han pedido ayuda a consultores externos. Se cree que gracias a la colaboración de Ilmor, ven signos esperanzadores en el banco de pruebas de mejoría, de acuerdo con el portal web estadounidense Motorsport.com. Además, hay que recordar que la cabeza visible de Ilmor, Mario Illien, ha asistido a las reuniones para configurar el formato de los motores de F1 del futuro.EL CULEBRÓN TORO ROSSO-HONDA NO HA TERMINADOFernando Alonso ya ha insistido varias veces en que quiere ganar y de la decisión que tome McLaren y del rendimiento de Honda dependerá que el español se quede o no con ellos. Renault puede ser otra opción de proveedor para los de Woking, a pesar de que la negociación Toro Rosso-Honda haya supuestamente fracasado y de que los franceses no estén muy convencidos de querer suministrar a un cuarto equipo.Es más, según el medio de comunicación anteriormente mencionado, las conversaciones entre los de Faenza y los nipones no han terminado por completo, así que no se descarta esta vía. Honda, por su parte, ha preferido no pronunciarse sobre los supuestos avances que han logrado con Ilmor."Aunque no negamos la posibilidad de trabajar con asesores externos, no revelamos los detalles. Ahora trabajamos en el desarrollo de la unidad de potenca de 2018, pero no podemos mencionar nada específico en este momento, más que el hecho de que trabajamos muy duro para conseguir más mejoras y ser más competitivos la próxima temporada", ha señalado un portavoz de la marca.