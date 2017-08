por scuderia ferrary » 23 Agosto 2017, 14:20

McLaren ha seleccionado el miércoles antes del Gran Premio de Bélgica para confirmar que Stoffel Vandoorne seguirá con ellos como piloto titular para la temporada 2018. Hasta ahora, el belga es el único piloto anunciado para la siguiente campaña.Stoffel Vandoorne ha recibido esta noticia de forma positiva, pues le aporta tranquilidad de cara a la segunda mitad de año. El belga destaca lo mucho que ha aprendido durante los últimos meses y agradece la oportunidad de quedarse en el equipo."Estoy encantado de que el equipo haya anunciado ahora formalmente que continuará corriendo para ellos el próximo año porque podré afrontar la segunda mitad de mi temporada como debutante concentrado totalmente en mi trabajo, para sacar el máximo que pueda del coche, de los ingenieros y de todo el mundo de mi entorno", ha señalado Vandoorne en declaraciones para la web del equipo."Ya he aprendido mucho en la primera mitad de la temporada en Fórmula 1, de mis ingenieros, mis mecánicos, de Éric Boullier, Zak Brown, Jonathan Neale y de Fernando Alonso, que es un piloto brillante y también un compañero de equipo excelente", ha señalado."Lo último, pero no por eso menos importante, es que quiero agradecer a los socios de McLaren y a los aficionados por su lealtad y entusiasmo, son lo mejor en el negocio y también a los directores del Comité Ejecutivo de McLaren, Shaikh Mohammed y Mansour Ojjeh, que continúan teniendo fe en mí", ha agregado.Boullier se ha pronunciado para comentar que todo va según el plan y que esto era lo que estaba previsto para Vandoorne. De él espera que continúe su progreso como piloto y de esta forma, está seguro de que triunfará en el futuro."Cuando anunciamos a finales de 2016 que Vandoorne sería piloto de McLaren en 2018, indicamos que nuestro plan era que corriese para nosotros un número de años. Este plan no ha cambiado y estoy muy contento de poder confirmar que continuará corriendo para nosotros la próxima temporada", ha indicado el jefe de McLaren, Éric Boullier, por su parte."Como todos los debutantes, ha tenido que aprender mucho en la primera mitad de su primera temporada de F1, pero tenemos gran confianza en él, está mejorando más y más con el tiempo. Su compañero es un oponente duro porque se puede decir que es el mejor piloto que tiene el deporte hoy, pero el talento robusto de Vandoorne y su ambición nos asegura que logrará grandes éxitos con nosotros en el futuro", ha afirmado.El último en hablar ha sido el director ejecutivo del McLaren Technology Group, Zak Brown, que ve a Vandoorne como un futuro campeón, de ahí esta decisión. Los de Woking quieren formar a este talento para que gane con ellos cuando mejoren su paquete."Haciéndome eco de las palabras de Boullier, me gustaría añadir que considero a Vandoorne un gran talento, un futuro campeón del mundo de hecho y por eso siempre he estado seguro de que debería correr con nosotros varios años", ha compartido Brown."Antes de que alguien me pregunte sobre la duración del contrato, no queremos decir nada sobre esos detalles confidenciales, pero digámoslo así: cuando fichamos a Stoffel, pretendíamos que corriera con nosotros un número de años significativo y esa es aún nuestra intención", ha expuesto el americano."Todos conocemos el potencial de Vandoorne y cuando tengamos un paquete lo suficiente rápido para ganar Grandes Premios otra vez, que lo vamos a tener, Vandoorne estará en el lugar adecuado para lograr su primera victoria en la Fórmula 1", ha detallado Brown para finalizar.