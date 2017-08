por scuderia ferrary » 24 Agosto 2017, 18:45

Son los dos protagonistas en la lucha por el Mundial, y sería magnífico verles compitiendo dentro del mismo equipo, pero tal y como apunta Lewis Hamilton, Sebastian Vettel nunca querría ser su compañero. Kimi Räikkönen fue oficialmente renovado para 2018, pero el anuncio del piloto alemán aún se hace esperar. Todo hace indicar que es cuestión de semanas que Seb amplíe su contrato con la Scuderia, pero de todas formas el actual piloto de Mercedes considera que Vettel no querría unirse a las flechas plateadas para compartir garaje con él."Creo que es altamente improbable que el vaya a estar aquí", comentó el británico en declaraciones recogidas por ESPN sobre la posibilidad de que el alemán se una al equipo Mercedes. "No creo que el quiera ser mi compañero de equipo... Siempre estoy dispuesto a correr con cualquier y competir contra los mejores pilotos es siempre una cosa buena", valoró.Al ser preguntado sobre los motivos por los que creía que Vettel no querría competir en igualdad total de condiciones con él, Hamilton insinuó que el alemán tiene un trato de favor por encima de Kimi Räikkönen en la Scuderia, algo que no ocurriría en Mercedes: "Estoy diciendo lo obvio, pero sé que no quiere ser mi compañero de equipo. El no estaría en la posición que está ahora en términos de cómo funcionaría el equipo si el estuviera aquí", dejó caer Hamilton.VE POCOS MOTIVOS PARA CAMBIAR LA ALINEACIÓN ACTUALLejos quedaron ya los días tensos en los que Rosberg y Lewis chocaban en medio de sus batallas por el Mundial. El aire que se respira en el conjunto de Brackley es mucho más fresco esta temporada con Valtteri Bottas como compañero, y el tricampeón mundial cree que precisamente por eso no hay muchos motivos por los que cambiar en el futuro más próximo."Pienso que el equipo está en una muy, muy buena posición... la última carrera es realmente uno de los mejores ejemplos de lo grande que es el equipo actualmente. Esta temporada no he cambiado ni una sola cosa de las que hago, pero hay un elemento nuevo en el equipo y funciona. Así que no creo que ninguno de los jefes o ninguna persona en el equipo esté descontenta con cómo estamos actualmente, así que veo improbable que vayamos a cambiarlo", finalizó.