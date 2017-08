por vx2war » Hoy, 00:19

Bueno. Aparte de que no ha dicho nada que no sepamos y que no sea cierto. Es uno de los componentes actuales de Mercedes que no quiere a Alonso en el equipo.



Si Hamilton ( que tambien es muy bocas cuando quiere) dejara Mercedes imagino que Vettel, Verstapen, Riquiardo, y quizás hasta algun joven o pilotos como Hulkenberg estarían delante de Alonso en la lista de llamada.



Cualquiera de esos te garantiza un mundial con ese coche, cobra muchísimo menos y da la mitad de problemas. Por no hablar de lo que les gustaria un piloto aleman.