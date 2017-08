por GTO » Ayer, 22:32

Volkswagen critica duramente a la Fórmula 1El Director del grupo alemán considera que la categoría suspende en varios apartados y establece una comparación con MotoGP.Bernhard Gobmeier alerta de la peligrosa escalada de costes, junto con el escaso espectáculo y la reducción de patrocinios que se ha ido produciendo en los últimos años.Bernhard Gobmeier fue máximo responsable de Ducati Corse y, como buen conocedor del Campeonato del Mundo de motociclismo, ha establecido una comparación con la Fórmula 1, categoría en la que desde hace años se especula con la llegada de alguna de las marcas del grupo Volkswagen.Pero, a juzgar por las palabras de Gobmeier, eso no ocurrirá a medio plazo, pues el dirigente considera que la Fórmula 1 tiene muy poco que ofrecer en la actualidad y, para ello, habla de su experiencia con Ducati, marca que pertenece al grupo alemán. “MotoGP está por encima de la F1 en cuanto a espectáculo, es 100 veces mejor, no hay comparación. Teóricamente, MotoGP tiene el potencial de capitalizar comercialmente su popularidad y lo hace. Tenemos a Ducati en nuestro grupo y podemos ver la diferencia de patrocinio que se puede conseguir”, comentó en declaraciones a Motorsport.com.Menos gasto sin reducción de tecnología: la clave de Liberty para mejorar la F1Gobmeir incluso señala la gran capacidad de la marca italiana para obtener un nivel de patrocinio equiparable al de Ferrari, algo que ninguna otra marca del grupo involucrada en la competición es capaz de lograr. “Ducati puede alcanzar el mayor nivel de patrocinio. Ni siquiera Porsche, Bentley o Audi pueden tener tanto patrocinio. Ducati es especial y comparable con Ferrari, los patrocinadores obtienen valor real. Hacen buena activación de patrocinio en las carreras, las compañías de coches no son tan buenas en ese sentido”.La Fórmula 1 ha tomado un camino peligroso. La mayoría de equipos, aparte de los cuatro grandes, tienen problemas financieros¿Cuál es el principal problema de la Fórmula 1? Según Gobmeier, los presupuestos necesarios para operar en la categoría son desorbitados y están llegando a niveles peligrosos. “La Fórmula 1 ha tomado un camino peligroso. Es cara. La mayoría de equipos, aparte de los cuatro grandes, tienen problemas financieros y los circuitos no pueden pagar lo que se les pide”, comentó Gobmeier.Para Chase Carey (izquierda) y Liberty Media, reducir los costes y mejorar el espectáculo es primordial para atraer a más marcas.Liberty Media quiere cambiar eso y el grupo Volkswagen ha estado presente en las reuniones para definir el nuevo motor de la categoría, que tiene como principales objetivos ser más sencillo, barato y ruidoso. Pero mientras eso ocurre, la Fórmula 1 tiene que lidiar con cientos de millones de desfase en los presupuestos de los equipos y contratos prohibitivos para los circuitos que han acabado con sedes míticas como Silverstone renunciando a cumplirlos en su totalidad. “Mercedes tiene cerca de 1.500 personas trabajando en el proyecto de F1, eso sin considerar a los suministradores. Probablemente haya 2.000 personas para dos coches. Hay que considerar lo caros que son los salarios y el material en Inglaterra”.Mercedes, de nuevo el equipo con mayor presupuesto de la F1, McLaren terceroTambién es habitual ver a varios monoplazas de la parrilla con escaso o nulo patrocinio en sus carrocerías, algo que también ha destacado Gobmeier. “El número de patrocinadores decrece. Los grandes, como las compañías de cigarrillos, ya no volverán. Los pequeños también se están reduciendo, también el número de espectadores. Al mismo tiempo, el coste aumente, algo no cuadra. Tienen que hacer las carreras más espectaculares”.Y es que, para el máximo responsable del grupo Volkswagen, la filosofía instaurada en la Fórmula 1 o el WEC es errónea. “En América, tienen el control de costes en mente, lo gestionan bien. En Europa, hay muchas categorías diferentes y en algunas de ellas el control de costes es realmente bueno. En la F1, como en el WEC, está totalmente fuera de control”.