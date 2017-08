por scuderia ferrary » Ayer, 12:27

Williams se perfila como un posible destino de Fernando Alonso para la temporada 2018, en el caso de que el piloto asturiano decida no renovar su contrato actual con el equipo McLaren.El futuro del asturiano ha sido motivo de debate desde el principio de la temporada, pero la 'silly season' se encuentra en su apogeo ahora que se acercan los meses en los que dijo que decidiría cuál es el siguiente paso en su carrera profesional.Según recoge la revista alemana Auto Motor und Sport, el equipo Williams está interesado en hacerse con los servicios de Fernando y podría ofrecerle el volante de Felipe Massa de cara al próximo curso.Alonso ya ha dicho que tiene "un plan" para 2018. En verano, dijo que el baile de pilotos sería más intenso de lo que parecía a simple vista, pero lo cierto es que Mercedes, Ferrari y Red Bull tienen sus alineaciones cerradas, a la espera de las probables renovaciones de Valtteri Bottas y Sebastian Vettel.Las opciones de Fernando eran seguir en McLaren o marcharse de la Fórmula 1, según recoge la mencionada publicación germana. Ahora Williams ha entrado en la ecuación.Alonso se convertiría en el compañero de Lance Stroll, cuyo padre Lawrence "trabaja duro" para atraer al bicampeón del mundo consciente de que su experiencia beneficiaría enormemente al crecimiento de una escudería como la de Grove.Fernando Alonso ya ha dicho que no piensa tomar una decisión sobre su próximo paso hasta septiembre, aunque en una entrevista reciente con la cadena CNN ha comentado que quizá espere hasta noviembre.Si Alonso se marcha de McLaren, ¿quién ocupará su vacío? El equipo de Woking mantiene en nómina al campeón Jenson Button, que se retiró a finales de 2016. También cuentan con el jovencísimo Lando Norris, líder de la Fórmula 3 europea y una de las sensaciones del verano después de su brillante actuación en los test de Hungría a finales de julio."El objetivo es estar en la Fórmula 1 en los próximos dos o trs años”, dijo Norris a mediados de agosto. “Depende mucho de cómo lo haga este año. Ganar la Fórmula 3 es lo mejor que puedo hacer, así que ahora mismo me centro en eso. A final de año veré lo que haré en 2018, si es Fórmula 2 o Súper Fórmula. No es mi decisión. Estoy seguro de que tendremos esa conversación a finales de año".