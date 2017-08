por scuderia ferrary » Ayer, 12:40

Red Bull preguntó a McLaren si podría suministrar su caja de cambios al equipo Toro Rosso, en caso de que el equipo de Faenza hubiera conseguido motores Honda para la temporada 2018.Zak Brown, director de McLaren, ve con buenos ojos que su motorista explore el paddock en busca de nuevos socios. Asegura que no se opusieron a su efímera unión con Sauber y que tampoco hubieran puesto impedimentos a un acuerdo con Toro Rosso."Aprobamos el acuerdo con Sauber, nos lo preguntaron oficialmente y empezamos a trabajar en una caja de cambios", ha dicho Brown desde el Gran Premio de Bélgica, donde hoy ha participado en la rueda de prensa oficial de la FIA."No creo que sea apropiado que yo revele las conversaciones que mantenemos. Lo que puedo decir es que apoyaríamos mucho que Honda tuviera una relación con Toro Rosso. Christian -Horner- nos ha preguntado si podríamos estar en disposición de ayudar con la caja de cambios, si nos lo pidieran. Hasta ahí puedo llegar".La posición de Brown difiere en gran medida de la de su antecesor en el cargo, Ron Dennis. Dennis vetó cualquier aproximación entre Honda y Red Bull, y exigió a la firma japonesa que siguiera en régimen de exclusividad.En abril de 2017, Honda y Sauber anunciaron un acuerdo de cara a la temporada 2018. Su unión se deshizo a finales de julio, según el equipo de Hinwil porque la situación "había cambiado mucho" desde su primera aproximación. Toro Rosso se postulaba como el hipotético segundo cliente del fabricante nipón, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.Zak Brown llega a las Ardenas esperanzado tras la actuación de su escudería en el pasado GP de Hungría, donde tanto el español Fernando Alonso como el belga Stoffel Vandoorne terminaron la carrera en la zona de puntos. El estadounidense reconoce que la situación actual no es la ideal, pero no quita méritos al resultado del Hungaroring.