por scuderia ferrary » Ayer, 12:42

Lewis Hamilton está cerca de renovar con Mercedes por tres temporadas más, según informaciones aparecidas este domingo en los diarios británicos.El contrato de Hamilton con las flechas de plata termina al final de 2018, al mismo tiempo que el acuerdo de Kimi Räikkönen con Ferrari.Pese a los rumores de un posible salto a Maranello para el último reto de su trayectoria profesional, la información de la prensa británica sugiere que Lewis quiere seguir en su equipo actual.De acuerdo con el periódico The Mail, "Lewis Hamilton ha pedido a Mercedes un nuevo contrato de tres años". La publicación señala que es "probable" que el equipo acepte, previa discusión sobre los términos económicos.El rotativo cifra en 110 millones de libras -unos 118 millones de euros- el valor del nuevo compromiso de Sebastian Vettel con Ferrari. Casi 40 millones de euros por temporada. La publicación asegura que es una cantidad "similar" a la que Hamilton puede esperar en sus negociaciones con los de Brackley.En Bélgica, Lewis se deshizo en elogios hacia su equipo después de igualar el récord de 68 Pole Positions de Michael Schumacher."Cuando crucé la línea, reflexioné sobre mi equipo, que ha hecho un trabajo genial y ha trabajado muy duro para darme el coche de mis sueños. En la fábrica hay mucha gente, hay mucho trabajo detrás de las cámaras"."Tengo la fortuna de trabajar con gente fantástica. Soy una pequeña parte de esa cadena, pero estoy orgulloso y quiero seguir llevando este equipo y este equipo adelante. Creo que podemos conseguir mucho más, ese es el objetivo. El cielo es el límite".Mercedes aún no se ha pronunciado sobre el contrato de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, cuyo acuerdo original termina en cuanto acabe el Mundial. Toto Wolff ha dejado entrever que le gustaría seguir con su alineación actual, pero que la decisión no le pertenece exclusivamente a él.