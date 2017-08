por scuderia ferrary » Ayer, 12:45

Confirmada la continuidad de Stoffel Vandoorne, Zak Brown centra toda su atención en la renovación de Fernando Alonso con el equipo McLaren de cara a la temporada 2018.Brown no ha ocultado en ningún momento que Alonso es su opción preferida para el año que viene. El asturiano se da margen hasta finales de septiembre para tomar una decisión al respecto.Fernando ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere un coche ganador, y Zak explica que en su equipo trabajan duro para que el MCL33 sea el monoplaza "más competitivo". Está tan convencido que ha reconocido que será inviable ir a Indianápolis, porque no podrán renunciar a los puntos de Mónaco."Estamos trabajando en nuestra alineación para 2018, como todos los equipos. Hemos anunciado a Stoffel; no había duda de que seguiría con nosotros", dijo el viernes en Spa-Francorchamps."Estamos trabajando en nuestro segundo piloto, cierto bicampeón del mundo, y asegurándonos de que tenemos el coche más competitivo para el año que viene"."Nos acercamos a 2018 y tenemos que terminar nuestras actividades, ya sea la alineación o el diseño del coche. Será pronto. Volvemos de las vacaciones de verano y parece que todo ocurre de repente, en la Fórmula 1".Para convencer a Alonso, un buen argumento sería abandonar la motorización Honda y aliarse con otra firma. Brown no se pronunció sobre el futuro del binomio ni las hipotéticas negociaciones con Renault."No haremos comentarios sobre la situación del motor. Sé que es un asunto de interés para todos, pero diremos algo cuando tengamos algo que decir".La FIA especifica que cada motorista puede trabajar con un máximo de tres equipos a la vez. Renault ya tiene lleno ese cupo. Para incluir a McLaren en la ecuación, sería necesario el beneplácito de la FIA o que otro equipo se pasara a los propulsores Honda."Hablamos regularmente con la FIA de muchas cosas, en tanto que son el ente que gobierna el deporte. Dejaré para nosotros las conversaciones que hemos tenido sobre las unidades de potencia y veremos qué pasa".