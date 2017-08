por scuderia ferrary » Ayer, 16:49

Otmar Szafnauer anuncia un cambio de política en Force India a raíz del doble incidente que sus pilotos han protagonizado hoy en el GP de Bélgica. De ahora en adelante, Sergio Pérez y Esteban Ocon ya no tendrán libertad para luchar entre ellos.Los dos lances han ocurrido en la bajada que va de La Source a Eau Rouge. En ambos, Ocon se ha situado en el exterior de Pérez, pero éste lo ha cerrado contra el muro.El primer incidente se ha saldado con un toque entre los dos coches, pero no ha tenido consecuencias para la integridad de los monoplazas. En el segundo, Ocon ha roto el alerón delantero y Pérez ha perdido un neumático. El francés ha tildado de "idiota" a su coequipero.Szafnauer explica que Force India tomará cartas en el asunto para evitar poner en riesgo la cuarta posición en el Mundial de Constructores."Parece que Sergio cerró a Esteban contra el muro. En el futuro, no tendrán nunca más esa oportunidad", ha explicado el director de operaciones en declaraciones a la televisión británica Sky Sports F1."Hasta ahora, les hemos dejado correr. Si no pueden correr de una forma que sea buena para el equipo, no podrán volver a luchar"."Les dijimos que controlaríamos las carreras desde el muro si ocurría otro incidente como el de Bakú. Si terminamos cuartos no nos cuesta nada, pero hoy nos ha costado puntos".Esteban Ocon ha terminado la carrera en novena posición, comprometido por el lance con su compañero de filas. Sergio Pérez ha abandonado en los últimos compases del evento. Su segunda colisión ha provocado la aparición del coche de seguridad para que los comisarios pudieran limpiar el debris.Force India ocupa la cuarta posición del Campeonato. Posee 58 puntos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, Williams.