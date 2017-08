por Trupon » Ayer, 20:33

Renovar con Ferrari era "obvio" para un Vettel sediento de éxito

El alemán relativiza cualquier contacto que haya podido tener con otros equipos

Remarca que su prioridad es aportar títulos al dilatado palmarés de la Scuderia

MARTÍ MUÑOZ | 27 AGO 2017Sebastian Vettel relativiza cualquier conversación que haya podido mantener con otros equipos antes de firmar su renovación con Ferrari, a la vez que enfatiza que su voluntad siempre ha sido seguir con los de Maranello por la "leyenda" que se respira en la Scuderia.Vettel ha renovado por tres años más, por lo que seguirá con los italianos hasta el final de 2020. Con este anuncio, acaban los rumores sobre un hipotético salto a Mercedes, un escenario alimentado por el rumor de un preacuerdo."Llevo bastante tiempo en el paddock. Conozco a la gente y es natural que hables, pero nunca va más allá de una charla, que a menudo es sobre otros asuntos", relativiza Vettel."Llevaba bastante tiempo hablando con Ferrari. Mi intención era quedarme. Aún no hemos triunfado, nuestra misión todavía no ha acabado. Quiero ganar vestido de rojo. -De Michael Schumacher- hay una inspiración enorme, es mi mayor reto y mi mayor sueño".El de Heppenheim es el líder del Mundial de Pilotos con 14 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Lewis Hamilton. Su objetivo no es otro que ampliar su palmarés y alimentar el legado de Ferrari con nuevos éxitos."Este equipo me encanta. Me encanta la gente que trabaja para esta marca. Ferrari tiene algo que es único, algo que los otros no tienen. La gente habla de la leyenda, a mí me parece que esa leyenda todavía está viva gracias a las personas que trabajan día sí, día también"."En Maranello, la presencia de Ferrari es enorme. Ves a la gente que trabaja en Maranello, ves su pasión por la marca, y estoy convencido de que eso les permite dar un paso más que la competencia. Estoy muy agradecido por formar parte de esta familia. De alguna forma, continuar era obvio. Aún no hemos conseguido lo que queremos, pero parece que estamos bastante bien y tenemos un largo recorrido por delante".