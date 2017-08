por Trupon » Hoy, 10:29

Los cambios que llevó Ferrari para el desafío de Spa

Ferrari ha introducido novedades para actualizar el SF70H en el Gran Premio de Bélgica para adaptarlo a las exigencias del circuito de Spa-Francochamps.

Nueva suspensión

Cambios aerodinámicos

Por: Jonathan Noble, Formula 1 EditorTraducido por: Albert Fabrega, ColumnistaMercedes se ha mostrado superior a Ferrari en circuitos de alta velocidad como es el de Spa, por lo que muchos apuestan a que los de la estrella de plata conseguirán mantener esta hegemonía en el retorno de la F1 después del parón veraniego.Pese a eso y después del doblete en Hungría, Ferrari no quiere dar su brazo a torcer y demuestra que quiere dar la vuelta a la situación en Spa con la llegada de algunas evoluciones.Estas fotografías exclusivas de Giorgio Piola del montaje de los monoplazas en los garajes de Spa, nos muestran la nueva suspensión que estrena Ferrari delantera y que presenta un nuevo tercer elemento.Suponemos que esta suspensión fue estrenada y probada durante los tests post carrera de Hungría, con lo que el equipo intenta conseguir cambios que les permitan gestionar mejor su altura en pista y el ángulo “rake” respecto al suelo.En la foto superior se puede distinguir el nuevo tercer amortiguador y también un muelle en espiral más largo y de más espiras, además de sensores para poder recolectar datos durante los entrenamientos del viernes.Esto debería permitir al equipo gestionar mejor el ángulo de “rake” para conseguir baja resistencia al avance (drag) para las larguísimas rectas y de paso no comprometer el paso por curva.Suspensión delantera del Ferrari SF70HFoto: Giorgio PiolaAdemás de los cambios en la suspensión, Ferrari ha realizado varias modificaciones en la parte aerodinámica.Ferrari SF70H, ala delantera detalleFoto: Giorgio PiolaLa platina lateral del ala delantera se ha rediseñado para adaptarla mejor a las características de bajo “drag” del circuito de Spa, mientras que en la parte posterior del monoplaza, Ferrari ha optado por una nueva configuración en las ranuras del fondo en la parte que precede el neumático posterior.En lugar de siete cortes que tenían en Hungría, Ferrari pasa a tener seis, además de añadir un deflector muy similar al que viene utilizando Mercedes des del Gran Premio de España en el W08.Ferrari SF70H, ala delantera detalleFoto: Giorgio PiolaVettel espera que las mejoras que Ferrari ha hecho, unidas a la agresiva elección de neumáticos Pirelli, debería permitir al equipo un mejor resultado que el que consiguió en el GP de Gran Bretaña el pasado mes."Si tuviéramos que correr de nuevo en Silverstone, lo haríamos mucho mejor", dijo. "Simplemente no logramos el mejor fin de semana. Es verdad que Mercedes fue muy fuerte. El hecho de que sea similar aquí obviamente nos lo pone difícil"."Creo que solo tenemos cosas que ganar. Porque con lo fuertes que fueron en Silverstone y las similitudes, son los favoritos aquí. Pero no nos quedaremos sentados, queremos atacar".