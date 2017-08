por Trupon » 28 Agosto 2017, 20:43

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 28 AGO 2017La paciencia de Red Bull tiene un límite con el motor Renault, y a juzgar por las últimas declaraciones de Christian Horner está a punto de acabarse. El jefe de equipo de los de Milton Keynes está decepcionado –y muy cabreado– con la falta de fiabilidad y los constantes problemas en las unidades de potencia del fabricante francés, y espera que las solucionen de inmediato."Renault es muy consciente de que la fiabilidad y producto no están donde deberían. Es asunto suyo solucionarlo. Nosotros somos un cliente que paga y obviamente el servicio que estamos viendo está por debajo de lo aceptable en este punto por los problemas de fiabilidad, los fracasos", asegura el jefe de Red Bull en declaraciones recogidas por el portal F1i.com.El enfado es evidente, y Horner recuerda que no es poco el desembolso que la escudería de la bebida energética hace para contar con esos motores. "Pagamos un montón de dinero por el motor, necesitan solucionarlo. Les está hiriendo tanto como a nosotros mismos. A este nivel, no puedes asumir el tipo de problemas que estamos viendo constantemente", comentó.No sólo es cosa de Red Bull, también otros equipos se ven afectados por los problemas de Renault. El 'hermano pequeño' de los de Milton Keynes también sufrió problemas con el monoplaza de Daniil Kvyat "La fiabilidad en torno a los tres equipos es bastante grave. Los problemas de turbo con Kvyat, cambios de motor que han tenido que afrontar cuando vinimos aquí", valoró."No es algo bueno, está muy lejos de ser bueno y no es el nivel de un suministrador de motores que desea ser competitivo en Fórmula 1. Ellos están trabajando duro y espero que poniendo en marcha un proceso para evitar este tipo de problemas que estamos viendo", finalizó.