Sebastian Vettel: "Somos conscientes de que tenemos que mejorar en la clasificación"

Ritmo igualado

Mejorar a una vuelta

Máxima igualdad

Sandra Molina 29 de Agosto 2017El piloto de Ferrari hizo balance tras finalizar en el segundo escalón del podio en el Gran Premio de Bélgica. Sorprendido por el gran ritmo de su monoplaza, que le permitió seguir de cerca a Lewis Hamilton a lo largo de la carrera. El alemán destacó el buen trabajo de la Scuderia para conseguir poner en pista un coche capaz de seguir el ritmo de los Mercedes, incluso ponerlos en aprieto en algunas ocasiones.El tetracampeón habló también de su talón de Aquiles, el 'botón mágico' de Mercedes y el intratable ritmo de Hamilton los sábados en clasificación a una vuelta, traen de cabeza a los de Maranello. Por lo que no se conforman con salir desde el segundo cajón de la parrilla y trabajarán para colocarse al frente.Sin quitar mérito y prestigio a los líderes del mundial de constructores, Sebastian Vettel afirma que saliendo primeros y con un ritmo tan similar al de los Mercedes en carrera, pondrían en serías dificultades a los de Brackley."Creo que en general podemos estar satisfechos. Teníamos el ritmo, pudimos empujar fuerte durante toda la carrera. Creo que no hubo ningún momento a lo largo de la carrera donde fuéramos más lentos, creo que incluso hubo etapas en las que éramos un poco más rápidos"."Respecto a los neumáticos, creo que fuimos mejores, me mantuve cerca toda la carrera. Así que tenemos muchos aspectos positivos, por lo que debemos continuar así"."Somos conscientes de que tenemos que mejorar en la clasificación. Ellos [Mercedes] son capaces de extraer un máximo de su motor que les reporta una diferencia de tres o cuatro décimas en diferencia respecto a todos los demás"."Si hubiéramos tenido un día mejor el sábado, con la pole, sería una historia diferente. De haber logrado partir al frente de la parrilla, entonces creo que les habría sido difícil pasarnos. Como lo fue para nosotros, somos más o menos iguales en cuanto a ritmo. Por lo general, si tienes el mismo ritmo es difícil luchar por el mismo pedazo de pista. Pero eso es lo que hicimos, estábamos muy cerca, pero luchamos para tratar de superarles"."Pero eso no es suficiente, claramente, queremos estar al frente y hay un largo camino por recorrer. Pero todo el mundo está motivado y estoy bastante seguro de que vamos a tener algunas buenas carreras en lo que resta de temporada"."Pienso que en general, hemos construido un coche mejor, esa es mi opinión, aunque eso es para que todos juzguen. Hay circuitos en los que podríamos tener una ventaja y circuitos en los que ellos podrían tener una ventaja. Pero si podemos cambiar esa tendencia en clasificación donde la vida para ellos es tal vez un poco demasiado fácil, entonces es un domingo diferente. Todo el mundo lo sabe, lo sabemos, pero si fuera tan fácil de cambiar lo haríamos. Pero no lo es"."El nivel es muy alto, estamos luchando contra el mejor equipo de la Fórmula 1. Han ganado los campeonatos en los últimos cuatro años luchando más o menos por su cuenta, así que creo que hemos hecho un trabajo muy bueno para estar donde estamos".