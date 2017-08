por Trupon » Ayer, 11:56

Ferrari ha mejorado más de medio segundo por vuelta gracias a Shell

Un seguimiento desde finales de 2014 encuentra un progreso continuo en la Scuderia

Mattia Binotto, sorprendido por el avance en este aspecto

ANA VÁZQUEZ | 29 AGO 2017Ferrari tiene un 20% de eficiencia gracias a su socio Shell. En concreto el 23,3 por ciento de la eficiencia general viene del combustible y de los lubricantes, lo que se traduce en más de medio segundo por vuelta de progreso, un avance que ha sido similar año tras año y que les ha hecho dar un paso hacia adelante, según el director técnico de la Scuderia, Mattia Binotto."Diría que el índice es aún muy constante. Tengo que decir que durante el invierno, desarrollamos más o menos entre un 20 y un 25% de nuestra eficiencia general a partir del combustible y del aceite, así que es todavía como era al principio", ha indicado Mattia Binotto en declaraciones para la publicación Racer."Es verdad que después de algunos años, normalmente llegas a cierto nivel de madurez en el proyecto, pero tengo que decir que en este momento en la unidad de potencia ese no es el caso. Así que hay espacio para mejorar, para optimizar y creo que aún progresamos al mismo ritmo que al comienzo", ha añadido.La eficiencia es incluso más importante este año, debido al aumento de resistencia al aire que existe por las reglas aerodinámicas de este año. El desarrollo constante del motor Ferrari permite que también Shell pueda avanzar y ofrecer más, según el director de innovación de deportes del motor de la marca de combustibles, Guy Lovett."Haciéndome eco de lo que Binotto dijo, vimos desde los primeros pasos que el motor turbo responde increíblemente a las formulaciones de combustibles y diferencias en la formulación de los aceites también. Hemos hecho un seguimiento del progreso en términos de rendimiento y de progresos en eficiencia desde 2014. El 23,3 % es consistentemente nuestro objetivo", ha expuesto Lovett."Sube y baja, por supuesto, pero hemos sido relativamente consistentes en lograr esa cifra desde finales de 2014. Es el tiempo y la urgencia lo que hacen que el proyecto sea tan emocionante. El motor aún cambia, la curva de desarrollo del motor es bastante profunda y con cada modificación de la unidad de potencia, eso nos da la oportunidad de volver a equilibrar y mejorar el combustible y el aceite", ha agregado."Constantemente buscamos innovaciones nuevas en ciencia de combustible y lubricante porque eso puede abrir nuevos caminos de desarrollo para el motor, que antes estaban bloqueados", ha detallado.Binotto admite que no esperaba que mantuvieran este nivel de desarrollo. "Estamos de algún modo sorprendidos aún hoy de tener estas mejoras. Cuando empezamos en 2014, pensamos que las tendríamos en 2015 y que en 2016 habría convergencia. Aún no es el caso y creo que es lo mismo si le preguntas a otros fabricantes", ha compartido."Estamos convergiendo, sin embargo, el nivel de desarrollo aún es muy alto", ha expresado el técnico de Ferrari para finalizar.