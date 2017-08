por Trupon » Ayer, 12:37

Mercedes gana en la quema de aceite por estrenar motor en Spa

Tras introducir los alemanes su último motor en Spa, tienen límite de 1,2 litros/100 km

Ferrari, en desventaja en este aspecto, estará limitado a 0,9 litros/100 kilómetros

ANA VÁZQUEZ | 29 AGO 2017La Federación Internacional de Automovilismo ha confirmado que Mercedes podrá montar la última especificación de su motor, la que usó en Bélgica, y podrá quemar aceite a un nivel más alto que el resto de la parrilla durante lo que queda de año.Para el Gran Premio de Italia se había impuesto un límite en la quema de aceite de 0,9 litros por 100 kilómetros. Los de Brackley introdujeron su cuarto motor del año en Spa el fin de semana pasada. De acuerdo con lo que la Federación especificó en julio, los motores introducidos antes de Monza podrían quemar 1,2 litros de aceite por cada 100 kilómetros.Esta directiva hizo que apareciesen dudas sobre si esto obligaba a que los motores de los equipos clientes debían ser de la misma especificación que los de los fabricantes. Siendo así y dado que los clientes de Mercedes no montaron en Spa aún la nueva especificación, se pensaba que los de Brackley tendrían que cumplir con el límite de 0,9 litros cuando sus clientes llevaran la última mejora.Antes del GP de Italia, la FIA ha aclarado que Mercedes tendrá que respetar el límite de 1,2 litros, dado que su motor ya está usado, según ha podido saber el portal web estadounidense Motorsport.com. No obstante, cuando los clientes de Mercedes monten sus unidades finales, ellos sólo podrán quemar 0,9 litros máximo."Si un motor –elemento del motor de combustión interna– se introduce en o después del fin de semana de Monza, su consumo de aceite necesita estar por debajo del 0,9 litros por cada 100 kilómetros cuando se use. Si un motor se ha introducido en o antes de Spa, su consumo de aceite necesita estar por debajo de 1,2 litros por cada 100 kilómetros", ha comunicado un portavoz de la Federación.Esto deja a Ferrari teniendo que respetar el límite de 0,9 litros, así que en desventaja en esta batalla de potencia.