LA PANTOMIMA DEL CARNET POR PUNTOS EN FÓRMULA 1

Cuatro años después nadie ha sido sancionado y los problemas de criterio son patentes.

POR SERGIO MARTÍNEZ 29 AGOSTO 2017A mediados de 2013, el consejo mundial del deporte del motor acordó la introducción de una licencia de piloto por puntos para la Fórmula 1 que entraría en vigor ya en 2014. Su introducción resolvía un problema. No el problema de infracciones cometidas por los pilotos, sino que salvaba los muebles a la falta de criterio que se acostumbra a ver en Fórmula 1 a lo largo de toda una temporada en lo que a aplicación de sanciones se refiere.Ahora los comisarios podrían sancionar con puntos en el carnet acciones que años atrás se quedaban en meras advertencias o se miraba para otro lado, lo que encendía a los aficionados que rápidamente hablaban de favoritismos, amaños e injusticia, y por otra parte, difícilmente un piloto iba a ser realmente sancionado sin correr una carrera, como se evidencia con el hecho de que en 2017 aún no se haya ejecutado una sanción.Aunque parecía que los puntos ayudarían a calmar a pilotos del perfil de Pastor Maldonado, tan abonado a los pequeños incidentes, realmente no ha cambiado nada y los comisarios siguen mostrando una fuerte inconsistencia a la hora de aplicar sanciones y quitar puntos de carnet.Cuando un piloto no tiene puntos acumulados, se le sanciona con tres puntos por la mayor tontería del mundo, mientras que cuando se empieza a acercar peligrosamente al límite, infracciones que en otro momento se habían sancionado con tres puntos, pasan a sancionarse con uno solo o directamente se mira para otro lado, amén de apoyarse en el sistema de reprimendas. Lo que más convenga. En su cuarto año, difícilmente se puede decir que el carnet por puntos haya cambiado algo en la Fórmula 1.Y para muestra, lo ocurrido este fin de semana con Sergio Pérez. El piloto mexicano tuvo un doble incidente con su compañero de equipo. En el primero, el propio piloto de Force India admitió que no lo vio. Una maniobra negligente que, aunque justificable o entendible, no deja de ser peligrosa, pues fue el piloto quién decidió girar el volante sin cerciorarse si había alguien junto a él, precisamente el tipo de pilotaje que teóricamente el carnet por puntos venía a erradicar, pero en la que los comisarios decidieron mirar para otro lado.Más tarde, otra maniobra con ambos protagonistas en el mismo lugar. Esta vez, Pérez no dijo estar fijándose en otro piloto, simplemente explicó que no esperaba un adelantamiento ahí. El mexicano cerró el hueco hasta el contacto, rompiendo el alerón de su compañero que a su vez rajó su neumático, dejando la pista llena de restos y provocando un coche de seguridad que condicionó la carrera del resto de participantes. De nuevo, una maniobra negligente que puso en peligro tanto su integridad como la del resto de participantes, y de nuevo, una maniobra donde los comisarios miraron para otro lado.Dos maniobras en las que el grueso del paddock coincide en su peligrosidad, es su necesidad de evitarlas, pero que por algún motivo los comisarios presentes en Spa-Francorchamps decidieron aplaudir, decidieron mirar para otro lado. Dos maniobras que a Sergio Pérez le costaron cero puntos en su licencia, y para los que piensan que Ocon tiene igualmente culpa, de igual forma tampoco tuvo ningún tipo de sanción.Paradójicamente, Sergio Pérez no se fue sin sanción del circuito belga, pues los comisarios si le aplicaron un punto de sanción en su licencia de piloto. El motivo fue, en lucha con Grosjean, pasarse de frenada en Les Combes y no aflojar lo suficiente al recortar la curva. Es decir, aprovechar el pasarse de frenada para aumentar el hueco con el piloto con el que estaba luchando, Romain Grosjean.En este caso, los comisarios si vieron una maniobra peligrosa, una maniobra de la que el piloto necesita aprender y rectificar, una maniobra que de repetirse bien merece que el piloto no sea autorizado a correr en una carrera. Saltarse la chicane, sí, dos contactos en zona de máxima velocidad, no. Entonces… ¿Cuál es realmente la utilidad del carnet de puntos?