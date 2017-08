por scuderia ferrary » Ayer, 19:58

La extensión de los contratos de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen asegura la situación de Ferrari para el futuro inmediato. No han sido pocos los rumores que situaban a Max Verstappen o Daniel Ricciardo en la escudería del "Cavallino Rampante" en unos años, pero los anuncios oficiales del equipo italiano cierran cualquier posibilidad de su llegada a corto plazo.Respecto de Max Verstappen, su contrato con Red Bull se extiende hasta finales de 2019, pero los constantes problemas con su monoplaza esta temporada hacen que se especule con su posible marcha del conjunto de Milton Keynes. Ya son seis los abandonos del piloto holandés en la presente temporada, siendo los problemas mecánicos un dolor de cabeza para el equipo de la bebida energética.Sobre si le sorprendió la noticia de la extensión de contrato de Sebastian Vettel con Ferrari, Verstappen reconoce que era de esperar, ya que es algo beneficioso para el alemán. "Oh no, creo que hizo bien. Otros tres años, es bueno para él", opina Verstappen en declaraciones recogidas por ESPN.Con la situación actual y el potencial del joven piloto de Red Bull, no es descabellado situar a Max en la escudería italiana dentro de unos años. Ante esto, el holandés apunta que existen muchas posibilidades, sin importar el compañero con el que pueda compartir box. Aun así, asegura que no ha pensado en ello por el momento."No hay puertas cerradas. Todavía no lo he pensado, pero para ser sincero no importa quién esté a mi lado en cualquier equipo. Aun así, no pienso en eso todavía", declara el piloto de Red Bull.Ricciardo, poco convencido sobre un futuro en FerrariAntes finaliza el contrato de Daniel Ricciardo con Red Bull. A finales de 2018 terminaría el trato con Red Bull, y en ciertos momentos de la temporada también se le ha vinculado con el conjunto de Maranello. No obstante, Ricciardo no cree que las menciones sobre un futuro con Ferrari vengan de la propia escudería, sino de aficionados y medios de comunicación."Cuando me hacen la pregunta de Ferrari siento que es más procedente de fans o medios de comunicación, pero no necesariamente de Ferrari. Tal vez la gente quiera verlo, algunas personas, pero no estoy realmente seguro de si es así con la gente que realmente importa", opina Ricciardo.Sobre los contratos de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, Ricciardo reconoce que no fue una sorpresa la renovación del alemán, una vez extendido el contrato de Räikkönen. Según el aussie, eso era lo que en cierto modo garantizaba si Vettel continuaría con la escudería italiana. Además, apunta que la única opción para el piloto alemán estaba en Mercedes, opción que se evaporaba al mantener el equipo a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas como pilotos."Una vez que vi que habían extendido el contrato de Kimi, no me sorprendió –ver a Vettel firmar también–. Yo sabía que era un poco como un seguro para Seb, teniendo a Kimi allí, sé que se siente cómodo. Así que, una vez Kimi había firmado, sabía que Seb tendría un acuerdo de unos pocos años", reconoce el australiano."Mira, al mismo tiempo, está liderando –el campeonato– y están en una buena posición, así que fue bastante obvio. El único otro lugar al que habría ido fue Mercedes, y creo que van a mantener lo que tienen por lo que parece", finaliza Daniel Ricciardo.