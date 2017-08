por scuderia ferrary » Ayer, 20:03

El director general de Renault, Cyril Abiteboul, asegura que 2018 les parece muy pronto para recibir a Fernando Alonso, ya que no se ven capaces de cumplir con las expectativas del bicampeón del mundo.Renault llegó a ser el cuarto coche más competitivo en Spa, pero de momento está lejos de competir por victorias, que es lo que busca Fernando Alonso. Cyril Abiteboul recuerda que si el español quiere cambiar de equipo tiene que fijarse en las posibilidades de los diferentes conjuntos a corto plazo."Mi respuesta sobre Alonso siempre será la misma. Primero, es parte de un gran equipo, que creo que está considerando ahora mismo estrategias. En segundo lugar, creo que también tiene que fijarse en el tiempo y en mirar el momento en el que están los equipos", ha comentado Abiteboul en declaraciones al portal web estadounidense Motorsport.com."Tiene que ser compatible para que sea una asociación exitosa y no sólo porque haya sido una asociación positiva en el pasado", ha añadido.Otro tema del que ha hablado Abiteboul es la presencia de Robert Kubica en parrilla, y la posibilidad de que esto ocurra. El polaco se subió al monoplaza de Enstone en el test posteriores al Gran Premio de Hungría y convenció a muchos. Pese a eso, Abiteboul es realista y no quiere echar las campanas al vuelo."Si no hubiese restricciones de tipo normativo, podríamos hacer muchas cosas, como organizar tests. Pero eso no ocurre y el número es el mismo para todos los jóvenes pilotos que quieren llegar a la F1. Hay restricciones y no se hará una excepción con Kubica. Por eso, tenemos que comprobar fechas y procedimientos que tenemos que hacer con él en el coche y así compatibilizarlo con el paddock, que se mueve poco a poco", ha continuado Abiteboul."Se han anunciado muchas cosas y estoy seguro de que habrá más anuncios en las próximas dos o tres semanas. Tenemos que ser parte de ese tren de anuncios", ha proseguido.La opción de Kubica es real, pero el francés insiste en que no es la única. Renault es un proyecto de futuro, no un lugar en el que situar a los pilotos que se expresen por deseo. Su plan es ser campeones en 2020 y hay que asegurar una estabilidad.Kubica puede ser rápido, pero es más efímero que un piloto joven al que puedan construir ellos mismos desde el principio. Además, su mejoría en rendimiento les ayuda a generar expectación entre los pilotos que suben de categorías menores."Nunca catalogaré a Kubica como Plan B o C. La pregunta principal es si puede competir de nuevo. Si la respuesta fuese claramente un 'sí', no estaríamos con esta pregunta. Desafortunadamente, no es algo que esté claro todavía. Hay mucha gente interesante", ha reflexionado."El hecho de que nuestro coche sea casi casi el cuarto de la parrilla genera más oportunidades de las que esperábamos al principio. Somos más atractivos, así que el tiempo juega a nuestro favor. Tenemos un poco más de tiempo, queremos estudiar todas las oportunidades", ha expresado el francés para concluir.