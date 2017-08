por scuderia ferrary » Ayer, 20:05

Fréderic Vasseur lleva poco más de un mes en el cargo de jefe de Sauber, pero desde entonces han pasado muchas cosas, ya que los suizos confirmaron que no llevarían motores Honda, sino Ferrari, en 2018.El francés continúa con su misión de llevar a los de Hinwil a escalar en parrilla, por el momento, una tarea difícil, aunque no imposible. La figura de Fréderic Vasseur fue de gran importancia nada más llegar al equipo, pues cambió el rumo y decidió seguir con Ferrari de cara a 2018, por las dudas que le suscitaba Honda y su relación con McLaren."Dejando a un lado los actuales problemas que Honda tiene con la fiabilidad y el rendimiento, lo que más nos preocupaba era que no podíamos asegurar la responsabilidad de la caja de cambios. No tenemos recursos a nivel interno para construir nuestra propia caja de cambios, así que sabíamos que teníamos que tener una de alguien", ha comentado Vasseur en declaraciones para la web oficial de la Fórmula 1.El hecho de que Sauber no pueda fabricarse la caja de cambios él, sólo hacía que tuvieran que depender de alguien, en este caso hubieran sido los de Woking. Vasseur explicó que dado que la situación apuntaba a la ruptura entre ambas partes, decidió anular el trato con Honda porque hubiese sido muy raro beber de dos partes totalmente desvinculadas."Con Honda, tendríamos que tratar con McLaren, pero no confiaba en que McLaren continuase con Honda, así que eso hubiera creado una situación extraña: pedir a McLaren una caja de cambios para un motor Honda y que McLaren llevase otra unidad de potencia. Con esta situación, no tenía absolutamente nada de confianza, así que reprocesar el acuerdo con Honda fue uno de los mayores problemas para Sauber", ha añadido.Respecto a las tareas de cara a la nueva temporada, los de Hinwil ya las tenían avanzadas antes de llegar al verano. Eso hizo que se apresuraran a tomar una decisión, para no seguir malgastando recursos."Sauber había ya comenzado el diseño del coche de 2018 antes de que tomara la decisión y esa fue la razón por la que nos apresuramos, para no malgastar dinero en proyectos que se abandonarían. El diseño ya estaba en progreso, luego vino el cierre de la fábrica en verano, así que teníamos que tomar la decisión ya", ha detallado para finalizar.