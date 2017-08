por GTO » 30 Agosto 2017, 14:46

SITUACIÓN CRÍTICAChristian Horner: "No es el nivel de un suministrador de motores que desea ser competitivo en Fórmula 1"El reinicio del mundial no ha cambiado la suerte del joven piloto holandés, Max Verstappen. El pasado domingo en Spa, pudimos ver como, una vez más, la fiabilidad de su RB13 le dejaba tirado a las pocas vueltas de comenzar la carrera. De nada sirvió el gran trabajo de Verstappen colocando su coche en el quinto cajón de la parrilla, fue el piloto más rápido tras los intratables Mercedes y Ferrari.Con este, ya son seis los abandonos que la joven promesa de Red Bull acumula esta temporada. Descontento por no poder ofrecerle a sus aficionados lo que vinieron a ver y decepcionado por lo sucedido, Max Verstappen afirmaba que la situación debe cambiar. El director de la escudería austriaca y el padre del piloto comentaron el duro momento que atraviesan. Jos Verstappen afirmaba tajante que empiezan a cuestionarse todo y no durará si sigue así.MaxCrítico con su suministrador de motores"Renault es bastante consciente de que su fiabilidad y su producto no están donde deberían. Es su obligación solucionarlo. Estamos pagando como clientes y es obvio que estamos por debajo del servicio requerido. La situación está siendo provocada por los problemas de fiabilidad, por eso llegan los fallos. Pagamos una gran cantidad de dinero por el motor. Necesitan solucionarlo"."Les está dañando tanto como a nosotros. La fiabilidad en los tres equipos es bastante nefasta. Los fallos en el turbo de Kvyat, los cambios en los motores que tuvieron que hacer con dos coches al llegar aquí... está lejos de ser genial. No es el nivel de un suministrador de motores que desea ser competitivo en Fórmula 1. Están trabajando duro y esperemos que lo pongan todo en su sitio para evitar este tipo de fallos en el futuro".Sobre Max VerstappenTras la carrera de Spa-Francorchamps el piloto holandés afirmaba que la situación debe cambiar. Incluso comparó su situación, en cuanto a problemas, con la del piloto español de McLaren-Honda, Fernando Alonso."Está enormemente frustrado, como podéis imaginar. Una vez más estaba en una gran posición y sin culpa alguna fue castigado por otro fallo de motor. Alain Prost vino a pedir disculpas y Renault lo va a hacer. Pero, desgraciadamente, eso no cambia la situación", agregó Horner.Max2Jos Verstappen, sobre una posible marcha"Quizás no sea el momento adecuado para hacer esa pregunta, aunque empiezas a cuestionarte todo. Me di cuenta de que Max está muy decepcionado. Es duro mantenerte motivado todo el tiempo cuando las cosas están yendo así"."Max está haciendo un muy buen trabajo en clasificación, es medio segundo más rápido que su compañero de equipo y está justo detrás de los Ferrari. Sin embargo, tras siete u ocho vueltas, tiene que aparcar el coche a un lado de la pista y abandonar de nuevo. No debería ocurrir algo así, no debería suceder en un equipo top"."Max no puede hacer nada, no está haciendo nada mal. La gente se pregunta de nuevo si su estilo de pilotaje es demasiado duro con su coche. Pero eso es un sinsentido total. Él no puede, no puede romper el material. Todos sabemos lo que ocurre, que el material con el que cuenta no es lo suficientemente bueno"."Este año realmente no hay nada que se pueda salvar. Aunque creo que todos necesitamos calmarnos un poco y necesitamos sentarnos los unos con los otros, porque esto no durará si las cosas siguen así".