por Trupon » 30 Agosto 2017, 20:51

Daniel Ricciardo: "En Red Bull nunca me perjudicarán"

El 'efecto Verstappen', algo lógico para el australiano

Demuestra en pista su talento

SANTI TORRES | 30 AGO 2017Daniel Ricciardo sabe cómo lidiar con un compañero como Max Verstappen. El holandés está siempre bajo los focos, pero el que realmente cumple en pista es el australiano. El australiano confía en Red Bull y no tiene miedo ante lo que pueda pasar.Ricciardo incide en que el efecto Verstappen no le afecta en demasía. El australiano sabe en qué equipo está y que la F1, además de competición, es un negocio. El holandés es parte importante del proyecto de márketing de Red Bull y eso, su compañero lo sabe."Ahora en serio, no me importa lo que aparezca en los medios de comunicación", ha comentado en declaraciones para El Confidencial."No me tomo de forma personal ese tipo de comentarios por parte de mis jefes. Sé que tengo una buena relación con Red Bull y siempre he sido leal a ellos. No van a perjudicarme de ninguna forma desde su punto de vista. Entiendo por qué se habla tanto de Verstappen. Es el piloto más joven de la historia y para la marca es muy funcional para generar titulares. Al fin y al cabo, esto también es un negocio", ha continuado el australiano.Para Ricciardo, la única forma de hablar es en la pista y ahí esta temporada tiene la sartén por el mango. Si se obvian los problemas mecánicos, el australiano ha terminado en el podio en mayor porcentaje dentro de las carreras que ha terminado que Verstappen. El resto, es paja para el piloto del RB13 número 3."Yo demuestro que soy un buen piloto. No me afecta que Verstappen me eclipse, aunque tenga más impacto en los medios de comunicación", ha expresado para concluir el de Perth.