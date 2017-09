por GTO » 02 Septiembre 2017, 16:54

Exclusiva: Alonso renovará con McLaren un año másFernando Alonso finalmente renovará por McLaren. La remota posibilidad de Mercedes tan rechazada por Toto Wolff no se hará realidad. Los cantos de sirena de Williams quedarán en el sueño de Lance Stroll. Un segundo retorno a Renault tampoco será factible. Alonso se quedará en casa.Hace algo más de un mes ya adelantábamos en testcoches que McLaren y Fernando Alonso estaban en negociaciones para la renovación. McLaren le pedía dos años más, mientras que el asturiano ofrecía renovar 1 año y otro más en función de objetivos. Finalmente, esta será la opción que se hará factible, la del 1+1.La renovación de Alonso hace más probable continuar con HondaDentro de 15 días estaremos a punto de celebrar el Gran Premio de Singapur. El trazado de Marina Bay es la última gran esperanza de McLaren de hacer una carrera digna esta temporada. Si Honda es capaz de introducir las mejoras que ha prometido, y no estos parches de Spa y Monza, sacar un buen resultado en Singapur será más probable.La opción de una alianza de McLaren con Renault aún está sobre la mesa. Sin embargo, no hay que olvidar que los números de Renault en cuanto a fiabilidad no son precisamente los mejores de la parrilla. El mismo Max Verstappen abandonó en Spa por culpa de un sensor que, o bien falló, o bien pudo prevenirle una avería. Tal y como le pasó a Alonso en la última carrera. El abandono prematuro de Alonso en Spa-Francorchamps bien pudo deberse a un toque de atención. “Sí, voy a renovar, pero hasta no tener algo realmente bueno pienso meteros presión pública a base de abandonos”.Alonso marcó el año pasado la vuelta rápida en MonzaAlonso tan sólo puede ponerse en manos de IlmorDe todas formas, este tipo de renovación de 1+1 hace bastante probable que sea Honda quien finalmente se mantenga en McLaren. La opción de llegar Honda a Toro Rosso podría estar siendo bloqueada por Red Bull. Así se consumaría la “venganza” contra McLaren. No hay que olvidar que en 2015 Red Bull se interesó por los motores Honda y Ron Dennis bloqueó cualquier posibilidad de negociación. La situación con Sauber es irrecuperable también.Además, a Liberty Media, a la FIA y a la Fórmula 1 como deporte no le interesa para nada perder a un motorista. Si la situación ya es precaria en ese aspecto, volver a tener tan sólo 3 motoristas como en 2014 sería una hecatombe que hasta podría precipitar la llegada de los nuevos motores. A McLaren, a Honda y a Fernando Alonso tan sólo les queda mantener la esperanza de que la FIA finalmente ayude a Honda bajo sus propios términos. Eso y que la mano de Mario Illien (Ilmor) finalmente se haga notar en el desarrollo del motor de 2017.