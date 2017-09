por scuderia ferrary » Ayer, 13:43

Renault puede decidir su alineación de 2018 en cuestión de semanas, y es que Alain Prost ha revelado que el objetivo es llegar a Singapur con una idea clara de qué pilotos estarán al volante de los RS18.Nico Hülkenberg tiene contrato y su futuro no corre peligro. No es así en el caso de Jolyon Palmer, cuya falta de resultados amenaza seriamente con dejarle en el dique seco tras dos temporadas en la categoría reina.Carlos Sainz es la opción favorita de la marca del rombo, que espera que Red Bull le libere de su contrato a cambio de una rebaja en el precio de sus motores. Su adquisición se enmarca en las negociaciones de motorización que mantienen con McLaren, Honda y Toro Rosso.En declaraciones a Movistar+, Alain Prost se mostró seguro de que el impás actual se desbloqueará rápidamente."Hay varios pilotos que estamos considerando para el futuro. Queremos prepararnos antes de Singapur".Sobre Fernando Alonso, explicó que los de Enstone no pueden garantizarle el coche competitivo que anhela."No podemos ofrecerle a Fernando un coche ganador el año que viene, algo que resulta muy difícil para un piloto de su calibre. Estaría bien para nosotros tenerlo, porque queremos ganar"."Fernando sabe que en 2018 no le podemos ofrecer un coche campeón, pero de todos modos no le veo fuera de la Fórmula 1 al final de la temporada".